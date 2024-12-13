Créez une vidéo explicative de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, démontrant comment une entreprise de conseil moderne simplifie des stratégies complexes. Le style visuel doit être professionnel et épuré, incorporant une animation subtile pour mettre en avant les points clés, complété par une voix off confiante et engageante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information, donnant à la vidéo un aspect soigné et digne de confiance, mettant en valeur la puissance d'un générateur de vidéos de conseil.

Générer une Vidéo