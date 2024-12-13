Créateur de Vidéos de Formation en Construction : Simple et Efficace

Créez facilement des vidéos de formation à la sécurité engageantes avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo didactique de 45 secondes destinée aux membres expérimentés d'une équipe de construction, détaillant l'utilisation correcte d'un nouvel appareil de levage spécialisé pour un créateur de vidéos de formation en construction. Cette vidéo doit présenter un avatar AI réaliste démontrant chaque étape avec précision, en adoptant un style visuel professionnel mais accessible. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour fournir un présentateur cohérent et compétent, accompagné de textes concis à l'écran et d'une musique de fond informative et stable pour guider les spectateurs tout au long du processus.
Exemple de Prompt 2
Pour communiquer efficacement les récents changements des réglementations de conformité environnementale, produisez une vidéo de mise à jour complète de 60 secondes destinée à tous les chefs de chantier et contremaîtres. Le design visuel doit être épuré et professionnel, avec des infographies faciles à comprendre et du texte animé, toute la narration étant réalisée via la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen. Le style audio doit être informatif et clair, garantissant que les informations cruciales de formation à la conformité sont transmises de manière efficace et autoritaire sur une plateforme vidéo AI.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo d'accueil chaleureuse et accueillante de 30 secondes spécifiquement pour les nouvelles recrues dans divers départements de construction, les introduisant aux valeurs de l'entreprise et aux procédures initiales. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour créer un montage visuellement attrayant d'environnements de travail positifs et d'interactions d'équipe. La vidéo doit avoir un style visuel amical et encourageant, incorporant une musique de fond joyeuse et affichant clairement les messages clés pour que les nouveaux membres de l'équipe se sentent engagés dès le premier jour en utilisant des modèles vidéo.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation en Construction

Rationalisez votre formation à la sécurité et à la conformité avec un créateur de vidéos AI. Créez efficacement des vidéos de formation en construction engageantes en utilisant des fonctionnalités AI avancées.

1
Step 1
Créez un Script
Commencez par saisir votre contenu de formation. Il vous suffit de coller votre script dans la plateforme, et la fonctionnalité de texte-à-vidéo le préparera pour sa transformation en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI
Améliorez l'engagement en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI. Ces présentateurs numériques réalistes transmettront vos messages de sécurité avec clarté et professionnalisme, rendant votre formation plus percutante.
3
Step 3
Appliquez le Branding
Maintenez la cohérence de la marque à travers tous vos matériaux de formation. Utilisez les contrôles de branding pour ajouter facilement le logo de votre entreprise, des couleurs personnalisées et des polices, garantissant que chaque vidéo s'aligne sur votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez pour Intégration
Finalisez votre vidéo et préparez-la pour la distribution. Utilisez l'exportation SCORM pour générer des fichiers conformes, permettant une intégration transparente avec votre système de gestion de l'apprentissage (LMS) existant pour un déploiement et un suivi faciles.

Cas d'Utilisation

Simplifiez le Matériel de Formation Complexe

Transformez les procédures de construction complexes et les normes de conformité en leçons vidéo claires et engageantes alimentées par AI, améliorant la compréhension et la sécurité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos engageantes ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI intuitif qui transforme votre script en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off AI. Ses modèles de vidéos créatifs et son interface conviviale permettent une production rapide de contenu engageant, simplifiant l'ensemble du processus.

HeyGen peut-il être utilisé pour du contenu de formation spécialisé comme les vidéos de sécurité ?

Absolument, HeyGen est idéal pour créer des vidéos de formation à la sécurité percutantes et d'autres contenus spécialisés. Notre plateforme vidéo AI fournit les outils pour produire des formations à la conformité efficaces et des matériaux d'intégration des employés, garantissant une communication claire pour toute industrie, y compris en tant que créateur de vidéos de formation en construction.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'entreprise ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes au sein de son éditeur vidéo AI, vous permettant d'intégrer facilement le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise. Cela garantit que toutes vos vidéos d'entreprise maintiennent une identité de marque cohérente et professionnelle à travers tout votre contenu.

À quelle vitesse puis-je générer une vidéo avec la plateforme vidéo AI de HeyGen ?

Avec la plateforme vidéo AI efficace de HeyGen, vous pouvez rapidement générer des vidéos de haute qualité en fournissant simplement un script. Les capacités de texte-à-vidéo et de voix off AI de la plateforme permettent une création rapide de contenu, transformant vos idées en vidéos professionnelles en quelques minutes.

