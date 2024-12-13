Générateur de Vidéos de Formation à la Construction : Développez les Compétences Plus Rapidement

Créez instantanément des vidéos de formation à la sécurité engageantes avec des avatars AI pour un onboarding rapide des employés et la conformité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes sur les normes OSHA pour tout le personnel du site, ciblant spécifiquement les professionnels des ressources humaines et les responsables de la conformité. Le style visuel et audio doit être direct et autoritaire, avec des superpositions de texte animées soulignant les principales réglementations et l'utilisation de sous-titres pour garantir l'accessibilité et la rétention des informations critiques de la vidéo de formation à la conformité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation personnalisée de 2 minutes détaillant le fonctionnement correct d'une pièce spécifique de machinerie lourde, conçue pour les techniciens expérimentés et les chefs de projet. Le style visuel doit être très pratique, présentant des démonstrations étape par étape, complétées par des visuels existants de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer des mécanismes internes complexes. L'audio doit être une voix off claire et informative guidant l'utilisateur à travers chaque étape.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 45 secondes pour les mises à jour hebdomadaires du site, ciblant l'ensemble de l'équipe du site et la direction, en utilisant un générateur de vidéos de formation à la construction. Le style visuel doit être dynamique et engageant, utilisant des coupes rapides et une génération de voix off positive et entraînante pour mettre en avant les progrès et les tâches à venir. Assurez-vous que le produit final est optimisé pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation à la Construction

Produisez rapidement des vidéos de formation à la construction professionnelles et efficaces avec AI. Rationalisez votre processus et améliorez les résultats d'apprentissage pour votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par saisir votre script de formation pour convertir automatiquement le texte en contenu vidéo engageant, accélérant votre production.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour narrer vos vidéos de formation à la sécurité, améliorant l'engagement des apprenants.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles
Produisez des voix off naturelles pour vos supports de formation, garantissant une communication claire et cohérente pour tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez pour la Distribution
Téléchargez votre vidéo de formation à la conformité terminée dans divers formats, en utilisant l'exportation SCORM pour une distribution efficace à votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Instructions Complexes

.

Simplifiez les procédures de construction complexes et les protocoles de sécurité en contenu vidéo clair et digeste pour un apprentissage efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la construction ?

HeyGen révolutionne la production de vidéos de formation à la construction en tant que créateur de vidéos AI avancé. Notre plateforme vous permet de générer rapidement des vidéos de formation à la sécurité engageantes, du contenu d'onboarding des employés et des vidéos de formation à la conformité, réduisant considérablement les coûts et le temps par rapport à la production vidéo traditionnelle.

Quelles fonctionnalités rendent HeyGen idéal pour des vidéos de formation à la sécurité sur mesure ?

HeyGen offre des fonctionnalités puissantes comme des avatars AI et la fonctionnalité Texte-à-vidéo, vous permettant de créer facilement des vidéos de formation sur mesure. Vous pouvez générer des voix off professionnelles et utiliser le support multilingue pour garantir que vos messages de sécurité critiques atteignent efficacement chaque membre de l'équipe.

HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants pour la formation à la construction ?

Oui, HeyGen prend en charge une intégration LMS transparente et l'exportation SCORM, facilitant la distribution de vos vidéos de formation à la construction au sein de votre infrastructure d'apprentissage actuelle. Cette capacité aide à garantir une formation efficace des employés et une documentation robuste pour les normes de conformité.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de construction facile à utiliser pour les équipes L&D ?

HeyGen propose des modèles de formation intuitifs et des sous-titres automatiques, simplifiant le processus de création vidéo pour les équipes L&D. Vous pouvez facilement convertir un script vidéo en une vidéo de construction soignée, en faisant une solution efficace et conviviale pour tous vos besoins en contenu de formation.

