Générateur de Vidéos de Formation à la Construction : Développez les Compétences Plus Rapidement
Créez instantanément des vidéos de formation à la sécurité engageantes avec des avatars AI pour un onboarding rapide des employés et la conformité.
Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes sur les normes OSHA pour tout le personnel du site, ciblant spécifiquement les professionnels des ressources humaines et les responsables de la conformité. Le style visuel et audio doit être direct et autoritaire, avec des superpositions de texte animées soulignant les principales réglementations et l'utilisation de sous-titres pour garantir l'accessibilité et la rétention des informations critiques de la vidéo de formation à la conformité.
Produisez une vidéo de formation personnalisée de 2 minutes détaillant le fonctionnement correct d'une pièce spécifique de machinerie lourde, conçue pour les techniciens expérimentés et les chefs de projet. Le style visuel doit être très pratique, présentant des démonstrations étape par étape, complétées par des visuels existants de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer des mécanismes internes complexes. L'audio doit être une voix off claire et informative guidant l'utilisateur à travers chaque étape.
Concevez une vidéo concise de 45 secondes pour les mises à jour hebdomadaires du site, ciblant l'ensemble de l'équipe du site et la direction, en utilisant un générateur de vidéos de formation à la construction. Le style visuel doit être dynamique et engageant, utilisant des coupes rapides et une génération de voix off positive et entraînante pour mettre en avant les progrès et les tâches à venir. Assurez-vous que le produit final est optimisé pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée du Contenu de Formation.
Générez rapidement de nouvelles vidéos de formation à la construction, permettant une distribution et une accessibilité plus larges pour tous les employés et entrepreneurs.
Élever l'Engagement de la Formation.
Utilisez la vidéo alimentée par AI pour stimuler l'engagement et la rétention des connaissances lors des sessions de formation à la sécurité et à la conformité critiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la construction ?
HeyGen révolutionne la production de vidéos de formation à la construction en tant que créateur de vidéos AI avancé. Notre plateforme vous permet de générer rapidement des vidéos de formation à la sécurité engageantes, du contenu d'onboarding des employés et des vidéos de formation à la conformité, réduisant considérablement les coûts et le temps par rapport à la production vidéo traditionnelle.
Quelles fonctionnalités rendent HeyGen idéal pour des vidéos de formation à la sécurité sur mesure ?
HeyGen offre des fonctionnalités puissantes comme des avatars AI et la fonctionnalité Texte-à-vidéo, vous permettant de créer facilement des vidéos de formation sur mesure. Vous pouvez générer des voix off professionnelles et utiliser le support multilingue pour garantir que vos messages de sécurité critiques atteignent efficacement chaque membre de l'équipe.
HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants pour la formation à la construction ?
Oui, HeyGen prend en charge une intégration LMS transparente et l'exportation SCORM, facilitant la distribution de vos vidéos de formation à la construction au sein de votre infrastructure d'apprentissage actuelle. Cette capacité aide à garantir une formation efficace des employés et une documentation robuste pour les normes de conformité.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de construction facile à utiliser pour les équipes L&D ?
HeyGen propose des modèles de formation intuitifs et des sous-titres automatiques, simplifiant le processus de création vidéo pour les équipes L&D. Vous pouvez facilement convertir un script vidéo en une vidéo de construction soignée, en faisant une solution efficace et conviviale pour tous vos besoins en contenu de formation.