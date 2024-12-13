Créez une vidéo de formation à la sécurité de 60 secondes, adaptée aux nouveaux employés sur un chantier de construction, en introduisant les protocoles de sécurité fondamentaux. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un avatar AI autoritaire délivrant les messages clés, complété par des superpositions de texte à l'écran. Exploitez les avatars AI robustes de HeyGen et la génération de voix off pour garantir une diffusion claire et percutante des vidéos essentielles de sécurité au travail, les rendant accessibles et engageantes pour tous les recrues.

