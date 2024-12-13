Imaginez un rapport visuel dynamique de 60 secondes conçu pour des clients occupés, mettant en avant les avancées hebdomadaires sur le site. Cette vidéo, destinée aux chefs de projet en construction et aux équipes de relations clients, devrait présenter des transitions fluides entre des images aériennes 'avant-après' et des développements clés sur le site, soutenues par une musique professionnelle et entraînante et une voix off claire et concise générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, garantissant une cohérence de marque et une compréhension facile des étapes du projet.

