Imaginez un rapport visuel dynamique de 60 secondes conçu pour des clients occupés, mettant en avant les avancées hebdomadaires sur le site. Cette vidéo, destinée aux chefs de projet en construction et aux équipes de relations clients, devrait présenter des transitions fluides entre des images aériennes 'avant-après' et des développements clés sur le site, soutenues par une musique professionnelle et entraînante et une voix off claire et concise générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, garantissant une cohérence de marque et une compréhension facile des étapes du projet.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo marketing de 30 secondes pour les réseaux sociaux qui présente l'approche innovante d'une entreprise de construction en matière de gestion de projet. Ciblant les clients potentiels et les partenaires de l'industrie, cette vidéo devrait mettre en scène un avatar AI amical expliquant les services clés et les avantages, en utilisant les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour un message rapide et percutant, sur fond de visuels modernes de construction et de musique de fond inspirante.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour les travailleurs de la construction sur site et les nouvelles recrues, détaillant une procédure de sécurité critique ou l'utilisation d'un outil. Cette vidéo claire et directe, conçue pour les communications internes et la formation, devrait combiner des démonstrations pratiques avec des diagrammes animés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnée d'une voix off professionnelle et de sous-titres essentiels pour garantir l'accessibilité et la conformité pour tous les membres de l'équipe, quel que soit le bruit de fond ou la langue.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative de 90 secondes présentant un projet de construction complexe achevé, visant à impressionner les investisseurs potentiels ou les comités d'appel d'offres pour les futurs projets. Cette vidéo professionnelle et ambitieuse devrait utiliser les divers modèles et scènes de HeyGen pour présenter les points forts du projet, les innovations clés et les résultats réussis, en incorporant des séquences vidéo de construction de haute qualité et des superpositions de texte percutantes, formatées pour diverses plateformes à l'aide du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect, avec une voix off autoritaire et une bande sonore cinématographique inspirante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapport de Construction

Transformez vos données et visuels de construction bruts en rapports vidéo professionnels et captivants en quelques minutes, simplifiant la communication et mettant en valeur les progrès efficacement.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par sélectionner parmi une bibliothèque de "modèles" professionnels ou téléchargez vos séquences et images de construction existantes pour commencer votre rapport.
2
Step 2
Générez le Narratif avec AI
Saisissez les détails de votre rapport et utilisez la "génération de voix off" pour ajouter une narration claire et professionnelle, transformant des données complexes en une histoire engageante.
3
Step 3
Améliorez Vos Visuels
Améliorez votre rapport avec des visuels supplémentaires de notre "bibliothèque de médias/stock support" étendue, parfaits pour illustrer des "rapports de progrès visuels" ou des détails spécifiques du site.
4
Step 4
Affinez et Partagez Votre Rapport
Ajoutez accessibilité et clarté en générant facilement des "sous-titres/captions" pour votre vidéo, puis exportez votre rapport de construction soigné pour les parties prenantes et les équipes.

Créez des Vidéos de Présentation de Projet Captivantes

Présentez des projets de construction achevés et renforcez la confiance des clients avec des vidéos engageantes alimentées par AI, idéales pour le marketing et les futurs appels d'offres.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de rapport de construction ?

HeyGen vous permet de transformer des données brutes et des visuels en vidéos de rapport de construction captivantes avec des outils vidéo AI. Il automatise le processus de génération de rapports de progrès visuels, le rendant significativement plus rapide que les méthodes traditionnelles grâce à une interface facile à utiliser.

Quelles capacités créatives HeyGen offre-t-il pour la narration visuelle en construction ?

HeyGen améliore la narration visuelle pour la construction avec des fonctionnalités telles que des avatars AI pour narrer votre contenu et la possibilité d'incorporer des vidéos en accéléré ou des vidéos avant-après. Vous pouvez également utiliser des modèles étendus et des contrôles de marque pour créer des vidéos marketing professionnelles ou des vidéos explicatives.

HeyGen prend-il en charge le multimédia et la localisation pour les mises à jour de projets de construction ?

Oui, HeyGen offre un support robuste pour le multimédia en permettant la génération de voix off et de sous-titres/captions automatiques pour rendre vos mises à jour client et communications internes accessibles. Vous pouvez facilement intégrer vos propres clips téléchargés ou utiliser la bibliothèque média complète de HeyGen pour un contenu visuel riche.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de montage vidéo pour les professionnels de la construction ?

HeyGen simplifie considérablement le montage vidéo pour les professionnels de la construction avec son interface facile à utiliser et ses outils intuitifs de glisser-déposer. Son design intelligent permet la création rapide de vidéos de haute qualité, accélérant les communications de gestion de projet et rendant la génération de rapports très efficace.

