Créez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes sur l'avancement de la construction, mettant en avant les étapes clés du projet et les phases à venir pour les investisseurs et les parties prenantes du projet. Cette vidéo doit présenter un style visuel professionnel et énergique avec une musique de fond entraînante et utiliser la génération de voix off de HeyGen pour narrer clairement les mises à jour.

