Créez facilement des vidéos explicatives animées en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter clairement les étapes du projet et renforcer l'engagement des parties prenantes.

Créez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes sur l'avancement de la construction, mettant en avant les étapes clés du projet et les phases à venir pour les investisseurs et les parties prenantes du projet. Cette vidéo doit présenter un style visuel professionnel et énergique avec une musique de fond entraînante et utiliser la génération de voix off de HeyGen pour narrer clairement les mises à jour.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative animée de 45 secondes axée sur les protocoles de formation et de sécurité en construction pour les nouvelles recrues et le personnel sur site. Le style visuel doit être clair et pédagogique, avec une voix off calme et autoritaire, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour démontrer efficacement les techniques appropriées.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative soignée de 60 secondes conçue pour mettre à jour les clients et les partenaires potentiels sur un projet majeur, en soulignant l'engagement de l'entreprise envers la qualité et l'innovation pour un Branding fort. Employez une esthétique visuelle d'entreprise avec des transitions fluides et un récit engageant, en utilisant les modèles et scènes vidéo de HeyGen pour un aspect professionnel.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de 15 secondes à coupe rapide pour les campagnes sur les réseaux sociaux, mettant en avant une réalisation récente ou une étape visuellement impressionnante de la construction pour créer des vidéos explicatives qui captent l'attention. Le style visuel et audio doit être rapide avec de la musique tendance et des superpositions de texte engageantes, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité en mode silencieux.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Explicatives sur l'Avancement de la Construction

Transformez efficacement des mises à jour complexes de construction en vidéos claires et engageantes pour partager les étapes du projet, les progrès et les briefings de sécurité avec les parties prenantes et les équipes.

1
Step 1
Créez la Base de Votre Vidéo
Commencez par utiliser notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script, transformant rapidement votre script d'avancement de la construction en scènes initiales et posant les bases de votre vidéo explicative.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels Dynamiques et une Voix
Personnalisez votre vidéo explicative avec des visuels engageants et une narration. Intégrez des avatars AI réalistes pour présenter les mises à jour, donnant vie à votre histoire d'avancement de la construction avec une touche professionnelle.
3
Step 3
Appliquez l'Identité de Marque et l'Accessibilité
Améliorez le professionnalisme en appliquant les contrôles de Branding de votre entreprise (logo, couleurs) tout au long de la vidéo. Cela garantit un aspect cohérent et soigné, essentiel pour toute mise à jour de construction.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Avancement
Une fois votre vidéo explicative sur l'avancement de la construction terminée, exportez-la facilement dans divers formats. Partagez sans effort votre vidéo percutante sur les réseaux sociaux ou les canaux internes pour tenir tous les intervenants informés.

Cas d'Utilisation

Explications des Étapes du Projet

Développez des vidéos explicatives professionnelles pour mettre en avant les étapes du projet de construction et les livrables clients, démontrant des progrès tangibles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos explicatives engageantes ?

HeyGen simplifie la création de "vidéos explicatives animées" engageantes avec une vaste bibliothèque de "modèles vidéo" et des "avatars AI" personnalisables. Vous pouvez facilement "générer des vidéos à partir de texte" pour donner vie à vos concepts rapidement.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos explicatives intuitif ?

HeyGen propose un "éditeur glisser-déposer" convivial et des "outils vidéo AI" intuitifs qui simplifient le processus de production. Cela vous permet de modifier facilement les scènes, d'ajouter des "voix off" et d'inclure des "sous-titres/captions" pour des résultats soignés.

HeyGen peut-il aider au branding pour les vidéos explicatives sur l'avancement de la construction ?

Absolument, HeyGen permet un contrôle de "Branding" robuste, vous permettant d'intégrer votre logo d'entreprise, des couleurs personnalisées et des éléments visuels uniques dans vos "vidéos explicatives sur l'avancement de la construction". Cela garantit la cohérence et le professionnalisme de tout votre contenu.

Quelle est la polyvalence de HeyGen pour différents besoins de contenu vidéo ?

HeyGen est incroyablement polyvalent, servant de "éditeur vidéo" complet pour une large gamme d'applications, des campagnes "sur les réseaux sociaux" aux mises à jour de "gestion de projet". Ses outils flexibles et ses options de rapport d'aspect le rendent idéal pour diverses plateformes.

