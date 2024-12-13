Créateur de Vidéos de Chemins de Connexion pour Créer des Histoires Interactives
Créez des expériences personnalisées et des parcours d'apprentissage dynamiques avec des vidéos interactives, propulsées par une conversion texte-en-vidéo fluide à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 2 minutes destinée aux développeurs de logiciels et aux responsables techniques, détaillant les complexités techniques d'une nouvelle intégration logicielle avec une présentation visuelle élégante et moderne et une génération de voix off professionnelle, en assurant l'accessibilité avec des sous-titres, idéale pour les démonstrations de produits.
Concevez une vidéo d'une minute pour les équipes internes de formation et développement (L&D) et les nouvelles recrues techniques, présentant un nouvel outil ou processus interne à l'aide d'un guide visuel engageant, étape par étape, construit avec divers modèles et scènes de la bibliothèque de médias/stock, en se concentrant sur des chemins de connexion clairs.
Produisez une vidéo de mise à jour technique de 60 secondes pour les chefs de projet et les parties prenantes techniques, en utilisant un avatar AI pour résumer rapidement les récents correctifs de bugs et améliorations du système, optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux exports, démontrant une automatisation vidéo efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement et la rétention en formation.
Améliorez les expériences d'apprentissage et améliorez la rétention des connaissances en créant des vidéos de formation dynamiques et interactives avec l'AI.
Élargissez les offres d'apprentissage et de cours.
Développez et déployez plus de cours éducatifs rapidement, atteignant un public plus large avec un contenu vidéo AI évolutif.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à partir de texte ?
La capacité avancée de HeyGen de `texte-en-vidéo à partir d'un script` vous permet de transformer sans effort du contenu écrit en vidéos engageantes. Notre technologie `agent vidéo AI` génère des `avatars AI` qui délivrent votre message avec une `génération de voix off` naturelle, automatisant l'ensemble du processus de production vidéo.
Quelles options d'avatars AI HeyGen propose-t-il pour le contenu vidéo ?
HeyGen offre une sélection diversifiée d'`avatars AI` de haute qualité pour représenter votre marque et transmettre votre message efficacement. Ces avatars donnent vie à votre `texte-en-vidéo à partir d'un script` avec des mouvements expressifs et une `génération de voix off` convaincante.
Comment les vidéos HeyGen peuvent-elles être intégrées aux systèmes de gestion de l'apprentissage ?
HeyGen facilite une intégration fluide avec les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) grâce à une fonctionnalité robuste d'`export SCORM`. Cela permet un `suivi LMS` complet de votre contenu vidéo, permettant aux `équipes de formation et développement (L&D) d'entreprise` de gérer et de suivre efficacement les `parcours d'apprentissage dynamiques`.
Existe-t-il des options de personnalisation et de branding pour les vidéos HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des `contrôles de branding` étendus pour garantir que vos vidéos reflètent constamment votre identité d'entreprise. Vous pouvez facilement personnaliser les `modèles et scènes` avec vos logos, couleurs et polices spécifiques, créant un contenu de `créateur de vidéos explicatives` professionnel qui résonne avec votre audience.