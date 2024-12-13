Créateur de Vidéos Guide de Configuration : Créez Facilement des Vidéos Tutoriels

Transformez sans effort vos scripts en guides de configuration professionnels étape par étape et vidéos tutoriels avec les capacités de texte-à-vidéo alimentées par l'IA.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo guide de configuration professionnelle de 60 secondes, ciblant les départements de formation en entreprise, présentant une nouvelle installation logicielle avec un style visuel épuré et un avatar IA calme et informatif pour fournir des instructions étape par étape, en utilisant les avatars IA de HeyGen et des modèles vidéo riches.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de projet DIY énergique de 30 secondes, destinée aux passionnés de bricolage sur les réseaux sociaux, avec des coupes rapides, une musique de fond entraînante et un texte vibrant à l'écran, en utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen et des modèles et scènes flexibles.
Exemple de Prompt 3
Créez un tutoriel vidéo accessible de 50 secondes pour les nouveaux utilisateurs de produits, détaillant les premières étapes essentielles pour la configuration de l'appareil, en employant un style visuel clair et instructif avec des enregistrements d'écran précis, une voix IA utile et des sous-titres/captions bien visibles pour garantir la clarté pour tous les spectateurs, puis exportez-le en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect de HeyGen pour diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Guide de Configuration

Transformez facilement vos instructions de configuration en vidéos tutoriels engageantes et précises sur le produit avec la plateforme d'IA générative de HeyGen, simplifiant votre documentation.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par écrire ou coller vos étapes de configuration dans l'éditeur de script. L'IA de HeyGen utilise cette capacité de texte-à-vidéo pour générer vos scènes vidéo initiales.
2
Step 2
Sélectionnez Visuels et Voix
Améliorez votre guide en sélectionnant parmi des modèles vidéo riches et des scènes. Vous pouvez également utiliser la bibliothèque de médias pour ajouter des images ou des clips vidéo pertinents pour illustrer chaque étape de configuration.
3
Step 3
Personnalisez avec Voix et Branding
Personnalisez davantage votre guide de configuration. Ajoutez une voix off générée par l'IA pour une narration claire, incluez des sous-titres et appliquez vos contrôles de branding comme les logos et les couleurs pour correspondre à vos directives.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Comment Faire
Une fois satisfait, exportez votre vidéo comment faire professionnelle dans divers rapports d'aspect. Votre guide de configuration de haute qualité est maintenant prêt à être partagé sur les plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Vidéos Engagantes pour les Réseaux Sociaux

Créez des clips vidéo concis et partageables à partir de vos guides de configuration pour une distribution facile sur les réseaux sociaux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des "vidéos tutoriels" et "vidéos comment faire" de haute qualité sans effort grâce à ses capacités de "texte-à-vidéo" et de "voix off générée par l'IA". Vous pouvez rapidement transformer des scripts en contenu instructif engageant.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour la documentation vidéo ?

HeyGen fournit une puissante "plateforme d'IA générative" pour créer une "documentation vidéo générée par l'IA" et des "SOPs avec IA" efficaces. Les utilisateurs peuvent exploiter les "avatars IA" et une riche "bibliothèque de médias" pour rationaliser la production de guides visuels professionnels.

Puis-je personnaliser le style visuel de mes vidéos avec HeyGen ?

Oui, HeyGen propose des "modèles vidéo riches" et des "modèles et scènes" personnalisables pour vous aider à maintenir une identité de marque cohérente. Vous pouvez facilement appliquer votre logo et vos couleurs de marque, garantissant que vos "vidéos sur les réseaux sociaux" et "vidéos DIY" aient toujours un aspect professionnel et unique.

HeyGen est-il convivial pour les débutants créant une vidéo guide de configuration ?

HeyGen est conçu pour être très intuitif, rendant simple pour quiconque d'agir en tant que "créateur de vidéos guide de configuration". Sa plateforme vous guide à travers la création d'"instructions étape par étape", en utilisant la technologie "agent vidéo IA" pour assurer un processus créatif fluide du script à l'exportation finale.

