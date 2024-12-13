Créateur de Vidéos de Conférence : Créez des Récapitulatifs d'Événements Engagés

Créez des présentations vidéo de conférence professionnelles avec des avatars AI qui captivent votre audience.

Créez une vidéo promotionnelle percutante de 30 secondes ciblant les organisateurs d'événements et les participants potentiels, conçue pour annoncer une conférence virtuelle à venir. Le style visuel doit être dynamique et excitant, utilisant des "Modèles & scènes" préconçus pour une configuration rapide et des graphismes vibrants, le tout sur une musique entraînante avec une "Génération de voix off" claire et professionnelle annonçant les détails clés de l'événement. Ce "créateur de vidéos de conférence" exploite les capacités de HeyGen pour créer une invitation engageante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo récapitulative informative de 60 secondes post-conférence destinée aux participants, aux absents et aux parties prenantes, résumant les principaux points forts et les idées. Le style visuel doit être soigné et professionnel, avec des "avatars AI" délivrant les points clés de manière engageante, soutenus par des animations de texte à l'écran. L'audio sera composé du discours généré par les "avatars AI" et d'une musique de fond subtile, démontrant comment un "générateur de vidéos AI" peut créer efficacement un contenu de "présentation vidéo" percutant à partir d'un simple script.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'introduction de conférencier raffinée de 45 secondes pour une conférence virtuelle, destinée aux participants pour les accueillir et les informer sur l'expert de la session à venir. Le style visuel doit être épuré et autoritaire, avec un "avatar AI" professionnel présentant la biographie du conférencier, enrichi par une "Génération de voix off" claire et des "Sous-titres/captions" soignés pour l'accessibilité. Cela garantit une sensation de "vidéos professionnelles", établissant la crédibilité et fixant un ton informatif avant le début de l'"enregistrement vidéo" réel.
Exemple de Prompt 3
Concevez une ouverture animée engageante de 15 secondes pour un sondage interactif ou une session de questions-réponses lors d'une conférence diffusée en direct, ciblant les participants actifs. Le style visuel doit être lumineux et moderne, utilisant des "Modèles & scènes" dynamiques avec des animations de texte audacieuses et une musique de fond énergique, incitant à une participation immédiate du public. Ce court "plateforme de création vidéo" percutant peut ensuite être rapidement redimensionné à l'aide de la fonction "Redimensionnement & exportation de l'aspect-ratio" pour une intégration transparente sur divers canaux de promotion des réseaux sociaux après l'événement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Conférence

Créez sans effort des vidéos de conférence professionnelles qui captivent votre audience en utilisant des outils alimentés par l'AI et des fonctionnalités intuitives pour des présentations vidéo percutantes.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Vidéo
Choisissez parmi notre vaste bibliothèque de "modèles vidéo" personnalisables conçus pour les présentations de conférence, offrant un démarrage rapide à votre projet.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu avec des Avatars AI
Saisissez votre script de conférence et sélectionnez parmi notre gamme diversifiée d'"avatars AI" réalistes pour présenter votre message avec clarté et impact.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo avec Facilité
Affinez votre vidéo de conférence en utilisant notre "éditeur glisser-déposer" intuitif pour ajouter des éléments, ajuster les scènes, et vous assurer que votre message est parfaitement transmis.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Une fois satisfait, utilisez notre fonction de "Redimensionnement & exportation de l'aspect-ratio" pour générer vos "vidéos professionnelles", optimisées pour le partage sur toutes les plateformes avec une haute qualité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Amplifiez la Portée de la Conférence sur les Réseaux Sociaux

.

Transformez rapidement les moments forts de la conférence en clips courts engageants et vidéos marketing pour les réseaux sociaux afin d'étendre l'impact de votre événement et d'atteindre un public plus large.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes présentations vidéo ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI, vous permettant de créer des présentations vidéo engageantes sans effort. Utilisez des avatars AI réalistes et la synthèse vocale AI pour réaliser des vidéos professionnelles, transformant votre contenu en expériences visuelles de haute qualité.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de conférence professionnelles ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos de conférence idéal, offrant une large gamme de modèles vidéo personnalisables. Produisez facilement des vidéos d'affaires ou de marketing convaincantes pour la production d'événements virtuels, garantissant que votre contenu se démarque.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour la création vidéo ?

HeyGen propose de vastes options de personnalisation au sein de sa plateforme de création vidéo, vous permettant d'adapter chaque détail. Personnalisez vos vidéos avec divers avatars AI, appliquez les contrôles de marque spécifiques à votre entreprise, et utilisez diverses animations et transitions pour rendre votre contenu unique.

HeyGen est-il adapté à divers besoins de vidéos d'entreprise ?

Oui, la plateforme intuitive de création vidéo de HeyGen est parfaitement adaptée aux diverses vidéos d'entreprise et vidéos marketing. Son éditeur glisser-déposer convivial permet à quiconque de créer rapidement et efficacement des vidéos professionnelles pour divers besoins de communication.

