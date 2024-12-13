Produisez une vidéo dynamique de 60 secondes sur les moments forts d'une conférence, ciblant les professionnels occupés et les futurs participants potentiels, en mettant en avant les moments les plus captivants et les principaux enseignements. Adoptez un style visuel rapide et dynamique avec une musique de fond entraînante et une voix off claire et professionnelle pour résumer le succès de l'événement, en utilisant la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour créer efficacement votre récit.

