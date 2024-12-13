Créateur de Vidéos Promotionnelles pour Conférences

Transformez vos scripts en vidéos promotionnelles époustouflantes pour conférences et événements. La fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen simplifie la création de contenu de haute qualité.

Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes pour une conférence, ciblant les professionnels de la technologie et les leaders du secteur, conçue pour les campagnes de marketing pré-événement. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des graphismes en mouvement nets et des séquences B-roll percutantes, accompagnées d'une voix off autoritaire mais engageante générée directement à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, le tout sur une piste électronique moderne et entraînante. Cette vidéo vise à susciter l'intérêt et à inciter aux inscriptions pour un sommet industriel de haut niveau.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo promo inspirante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables marketing de startups, mettant en avant la facilité avec laquelle ils peuvent créer du contenu professionnel. La vidéo doit adopter un style visuel lumineux et encourageant, utilisant des couleurs vives et des coupes rapides qui transmettent l'efficacité, soulignées par une musique de fond joyeuse et infusée de pop. Utilisez la vaste bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen pour assembler rapidement des récits visuels engageants, rendant le processus de production simple et valorisant.
Produisez une vidéo promotionnelle captivante de 60 secondes destinée aux spécialistes du marketing numérique et aux créateurs de contenu, conçue pour maximiser la portée sur les plateformes de médias sociaux. Imaginez une esthétique visuelle tendance avec des superpositions de texte dynamiques et des graphismes visuellement saisissants, complétés par une musique contemporaine et énergique. Intégrez de manière cruciale la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, garantissant l'accessibilité et l'engagement même lorsqu'elle est visionnée sans son, rendant cette vidéo promotionnelle très efficace pour le partage en ligne.
Créez une vidéo promo événementielle innovante de 40 secondes ciblant les professionnels créatifs et les artistes, visant à présenter un événement artistique unique. Le style visuel et audio doit être avant-gardiste, minimaliste et percutant, avec des visuels abstraits générés par l'IA et un design sonore ambiant atmosphérique. Présentez les informations clés à travers un avatar sophistiqué généré par l'IA, grâce à la capacité puissante d'avatars IA de HeyGen, délivrant un message court et intrigant qui suscite la curiosité pour l'exposition à venir.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promotionnelles pour Conférences

Produisez sans effort des vidéos promotionnelles de haute qualité pour votre prochaine conférence. Utilisez des outils alimentés par l'IA pour captiver votre audience et inciter aux inscriptions.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles vidéo conçus professionnellement pour les promotions d'événements. Ces modèles fournissent une base solide pour votre vidéo promo de conférence.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Intégrez les détails spécifiques de votre conférence. Téléchargez vos propres séquences, images, ou utilisez la vaste bibliothèque de médias pour des séquences et visuels pertinents afin d'enrichir vos vidéos promotionnelles.
3
Step 3
Personnalisez et Affinez
Personnalisez votre vidéo avec les couleurs et le logo de votre marque en utilisant les contrôles de branding. Améliorez l'engagement en ajoutant des voix off générées par l'IA ou des superpositions de texte dynamiques pour les informations clés.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois satisfait, exportez votre vidéo de haute qualité dans diverses résolutions, y compris 1080p HD. Partagez facilement votre vidéo promotionnelle de conférence captivante sur toutes vos plateformes de médias sociaux pour atteindre un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Valeur du Contenu de Conférence

Utilisez l'IA pour créer des extraits vidéo engageants qui mettent en avant les sessions clés ou les aspects de formation, augmentant l'intérêt des participants et mettant en valeur la valeur de votre conférence.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promotionnelles ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'IA pour transformer les scripts vidéo en vidéos promotionnelles engageantes sans effort. Notre plateforme aide les utilisateurs à générer des visuels IA convaincants, parfaits pour les campagnes marketing et les idées créatives.

Quels types de contenu promotionnel puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez produire une large gamme de vidéos promotionnelles de haute qualité, y compris des vidéos explicatives, des publicités, des promos d'événements et des vidéos de produits. Nous offrons divers modèles de vidéos et des ressources libres de droits pour lancer votre processus créatif.

HeyGen peut-il améliorer les vidéos promotionnelles avec un audio et un texte professionnels ?

Absolument. HeyGen vous permet de générer des voix off réalistes et d'ajouter des sous-titres dynamiques à vos vidéos promotionnelles. Cela garantit que votre message est clairement communiqué et accessible, augmentant l'engagement pour vos campagnes marketing.

À quelle vitesse puis-je produire et partager une vidéo promotionnelle de conférence avec HeyGen ?

L'éditeur en ligne de HeyGen simplifie la production de vidéos promotionnelles de conférence, permettant une création et une édition rapides. Vous pouvez rapidement finaliser votre vidéo de haute qualité et la partager sur les plateformes de médias sociaux pour maximiser votre présence en ligne.

