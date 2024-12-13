Créateur de Vidéos Promo pour Conférences : Augmentez la Participation

Générez des vidéos marketing de conférence époustouflantes qui augmentent la participation en utilisant des modèles vidéo professionnels pour une création rapide.

Imaginez un créateur de vidéos promotionnelles dynamiques de 45 secondes conçu pour les organisateurs d'événements et les professionnels du marketing, avec une esthétique d'entreprise moderne et une musique de fond inspirante. Cette vidéo mettrait rapidement en avant les moments clés de l'événement et les témoignages des intervenants, en utilisant les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour assembler rapidement un look professionnel et utiliser la "Génération de voix off" pour une narration claire et engageante, garantissant que la proposition de valeur unique de l'événement est communiquée efficacement pour augmenter les inscriptions aux prochaines promotions d'événements.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle engageante de 30 secondes destinée aux petites entreprises et aux startups lançant de nouveaux produits ou services. Cette vidéo devrait adopter un style visuel propre, amical et informatif, avec un "avatar AI" HeyGen charismatique présentant directement au spectateur les avantages principaux du produit. Le script peut être rapidement transformé en "Texte en vidéo à partir du script" pour mettre en avant les points de vente uniques, le tout sur une musique contemporaine et entraînante, conçue pour attirer de nouveaux clients et augmenter les ventes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative sophistiquée de 60 secondes ciblant les entreprises B2B expliquant des services ou logiciels complexes. Le style visuel et audio doit être clair, concis et professionnel, incorporant des graphiques animés pour démontrer la fonctionnalité. Cette vidéo bénéficierait du "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" de HeyGen pour des visuels de haute qualité et inclurait des "Sous-titres/légendes" précis pour une accessibilité et une compréhension accrues, garantissant que les détails complexes du service sont facilement compris et créent une vidéo promotionnelle convaincante.
Exemple de Prompt 3
Créez une annonce vidéo promo vibrante de 15 secondes pour les spécialistes du marketing numérique et les marques de commerce électronique, optimisée pour diverses plateformes de médias sociaux. La vidéo doit être rapide, accrocheuse, avec des coupes rapides mettant en avant les points forts du produit et des animations de texte percutantes. Elle démontrera la capacité de "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour adapter sans effort le contenu à différents flux sociaux, ainsi que "Texte en vidéo à partir du script" pour des messages marketing percutants et directs, stimulant l'engagement immédiat des utilisateurs pour des vidéos personnalisées et des lancements de produits.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Promo pour Conférences

Créez facilement des vidéos promotionnelles professionnelles et engageantes pour votre conférence en utilisant des outils alimentés par l'IA et des modèles personnalisables pour faire remarquer votre événement.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une large gamme de modèles vidéo prêts à l'emploi conçus pour les vidéos promotionnelles pour démarrer rapidement votre projet.
2
Step 2
Ajoutez les Détails de Votre Conférence
Remplacez les éléments de substitution par les spécificités de votre conférence et utilisez des voix off AI pour créer des narrations à sonorité humaine pour votre vidéo.
3
Step 3
Téléchargez des Ressources Médias
Téléchargez vos propres séquences et images de conférence, ou sélectionnez dans une vaste bibliothèque de vidéos stock pour rehausser vos vidéos promotionnelles.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo, choisissez le ratio d'aspect souhaité et exportez la vidéo en haute qualité pour la partager avec votre audience sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et motivez les participants potentiels

Développez un contenu vidéo inspirant qui captive les participants potentiels et encourage leur participation à la conférence.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos promotionnelles convaincantes ?

HeyGen vous permet de générer facilement des vidéos promotionnelles époustouflantes. Exploitez des modèles prêts à l'emploi, ajoutez du texte animé et intégrez des visuels générés par l'IA pour créer un contenu engageant qui capte l'attention et booste les ventes de votre entreprise.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos marketing ?

HeyGen propose des fonctionnalités AI avancées telles que le texte en vidéo à partir du script, les voix off AI et les sous-titres automatiques pour simplifier votre processus de montage vidéo. Cela vous permet de produire efficacement des vidéos marketing de haute qualité, atteignant efficacement votre audience sur les réseaux sociaux.

Puis-je créer des vidéos promo personnalisées avec HeyGen qui reflètent l'identité de ma marque ?

Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser les modèles de vidéos promo avec votre kit de marque, y compris les logos et les couleurs, garantissant une qualité visuelle et une cohérence. Vous pouvez également utiliser des vidéos stock et des idées créatives pour produire des vidéos promotionnelles uniques et percutantes.

Où puis-je partager les vidéos promo de conférence réalisées avec HeyGen ?

Une fois votre vidéo promo de conférence terminée, HeyGen permet une exportation facile dans divers ratios d'aspect pour un visionnage optimal sur les canaux de médias sociaux. Vous pouvez ensuite télécharger et partager vos annonces vidéo promo de haute qualité sans effort avec votre audience cible.

