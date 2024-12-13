Imaginez un créateur de vidéos promotionnelles dynamiques de 45 secondes conçu pour les organisateurs d'événements et les professionnels du marketing, avec une esthétique d'entreprise moderne et une musique de fond inspirante. Cette vidéo mettrait rapidement en avant les moments clés de l'événement et les témoignages des intervenants, en utilisant les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour assembler rapidement un look professionnel et utiliser la "Génération de voix off" pour une narration claire et engageante, garantissant que la proposition de valeur unique de l'événement est communiquée efficacement pour augmenter les inscriptions aux prochaines promotions d'événements.

Générer une Vidéo