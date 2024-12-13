Générateur de Vidéos d'Aperçu de Conférence : AI pour les Points Forts d'Événements

Transformez les scripts et résumés de conférence en vidéos professionnelles de points forts avec notre puissante fonctionnalité de texte en vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo 'récapitulatifs mémorables' de 90 secondes ciblant les cadres techniques et les décideurs, distillant les innovations clés présentées lors du discours d'ouverture d'une conférence. L'esthétique visuelle doit être dynamique et professionnelle, utilisant des graphiques percutants et une musique de fond énergique, associée à une voix off confiante et autoritaire générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Ce résultat du générateur de vidéos AI servira de résumé concis des aperçus critiques de la conférence.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative détaillée de 2 minutes pour les professionnels du marketing et les organisateurs d'événements, démontrant comment utiliser efficacement HeyGen comme générateur de vidéos d'aperçu de conférence pour le contenu post-événement. L'approche visuelle doit être instructive et engageante, avec des enregistrements d'écran clairs et des superpositions de texte utiles, accompagnés d'une voix amicale et informative. Assurez l'accessibilité pour tous les spectateurs en intégrant la fonctionnalité de sous-titres automatiques de HeyGen et en enrichissant le récit visuel avec des ressources pertinentes de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de présentation de produit engageante d'une minute conçue pour les ingénieurs produits et les analystes techniques, détaillant les fonctionnalités complexes d'un logiciel nouvellement lancé lors d'une récente conférence. L'identité visuelle doit être élégante et futuriste, utilisant des rendus 3D et des diagrammes techniques, soulignée par une narration précise et claire. Ce résultat du générateur de vidéos AI doit être polyvalent, alors tirez parti du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour optimiser pour diverses plateformes et sélectionnez parmi divers modèles et scènes pour correspondre au thème high-tech.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Génération de Vidéos d'Aperçu de Conférence

Transformez facilement votre contenu de conférence en vidéos captivantes, alimentées par l'AI, et des récapitulatifs mémorables pour partager des aperçus clés avec HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par coller votre script ou résumé de conférence, ou téléchargez tout texte brut. Ce contenu sera instantanément transformé en vidéo grâce à la capacité de texte en vidéo de HeyGen.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une large gamme d'avatars AI réalistes pour présenter vos aperçus de conférence, assurant une livraison professionnelle et engageante pour votre public.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Renforcez votre message en incorporant des visuels professionnels à partir de divers modèles et scènes et appliquez vos contrôles de marque pour maintenir la cohérence.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Aperçu
Finalisez votre vidéo en ajoutant des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, puis exportez votre récapitulatif de conférence poli dans divers formats d'aspect pour un partage facile sur les plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez les Programmes d'Apprentissage et de Développement

Transformez facilement les aperçus de conférence en cours et contenus éducatifs engageants pour atteindre un public mondial plus large.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et des scènes personnalisables. Cela permet une génération de vidéos efficace et complète pour divers besoins, simplifiant considérablement le processus de production.

Puis-je convertir mon script existant en vidéo avec HeyGen ?

Absolument, le puissant moteur de texte en vidéo de HeyGen vous permet de simplement entrer votre contenu écrit. Il utilise ensuite un générateur de voix AI avancé pour la narration et peut ajouter des sous-titres automatiques pour l'accessibilité.

Quels types de contenu HeyGen peut-il m'aider à produire ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI polyvalent parfait pour créer des vidéos de formation, des vidéos explicatives percutantes et du contenu engageant pour les réseaux sociaux. Il peut également servir de générateur de vidéos d'aperçu de conférence dédié pour des récapitulatifs mémorables.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque et la cohérence visuelle ?

Oui, HeyGen offre une personnalisation étendue grâce à divers modèles et scènes, ainsi que des contrôles de marque robustes pour votre logo et vos couleurs. Notre éditeur de vidéos AI intuitif vous permet de maintenir facilement la cohérence visuelle sur tout votre contenu.

