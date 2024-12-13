Créateur de Vidéos Publicitaires pour Conférences : Créez des Promos Événementielles Engagantes
Boostez la participation à vos événements. Générez des vidéos publicitaires dynamiques pour conférences avec génération de voix off AI pour un message professionnel et engageant.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une publicité promotionnelle engageante de 45 secondes, adaptée aux potentiels participants de conférences et aux professionnels, en se concentrant sur l'avenir des événements. Le style visuel doit être élégant, sophistiqué et ambitieux, avec des séquences de haute qualité et une musique cinématographique. Utilisez un avatar AI pour délivrer un message percutant, mettant en avant la génération avancée de voix off pour une portée multilingue, créant des publicités vidéo percutantes.
Produisez une vidéo commerciale de 60 secondes démontrant le processus simplifié de création de promotions d'événements, ciblant les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de vidéos débutants. L'esthétique visuelle doit être épurée, instructive et conviviale, avec du texte à l'écran soulignant les étapes clés, soutenu par une musique de fond amicale et encourageante. Mettez en avant la vaste bibliothèque de médias/stock pour ajouter facilement des visuels engageants à partir de sa bibliothèque d'actifs, enrichie par des sous-titres précis pour l'accessibilité.
Concevez un clip publicitaire percutant de 15 secondes optimisé pour les plateformes de médias sociaux, destiné aux marketeurs digitaux et créateurs de contenu recherchant des délais rapides. Le style visuel doit être rapide, visuellement dynamique et mobile-first, utilisant des couleurs vives et des transitions énergiques, accompagné d'une pièce instrumentale tendance et courte. Mettez en avant la flexibilité du redimensionnement et des exportations de formats pour différentes plateformes, assurant une large portée pour votre publicité vidéo de conférence.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités de Conférence Performantes.
Concevez rapidement des vidéos publicitaires de conférence captivantes en utilisant l'AI pour séduire votre public cible et stimuler efficacement la participation.
Générez des Promos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Produisez des publicités vidéo captivantes et des clips optimisés pour diverses plateformes de médias sociaux afin de maximiser la portée et l'engagement de votre conférence.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de publicités vidéo engageantes ?
HeyGen vous permet de produire rapidement des publicités vidéo professionnelles grâce à sa plateforme intuitive. Utilisez des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour créer des vidéos promotionnelles captivantes pour diverses plateformes de médias sociaux.
HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour la cohérence de marque dans les vidéos commerciales ?
Absolument, HeyGen propose des fonctionnalités de branding robustes, vous permettant de personnaliser votre expérience de création de vidéos commerciales avec votre logo et vos couleurs de marque. Cela garantit que vos publicités vidéo maintiennent une identité de marque cohérente sur tous les supports.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour une production efficace de publicités vidéo ?
HeyGen exploite des fonctionnalités AI avancées comme les avatars AI et la génération de voix off pour simplifier votre processus de création de publicités vidéo. Transformez des scripts en vidéos dynamiques rapidement, améliorant la productivité et la créativité.
Puis-je utiliser des modèles pour créer différents types de vidéos promotionnelles avec HeyGen ?
Oui, HeyGen offre une sélection diversifiée de modèles et de scènes pour démarrer votre parcours de création de publicités vidéo, adaptés aux publicités de conférences, promos, et plus encore. Personnalisez facilement ces modèles en ajoutant du texte, de la musique, et un appel à l'action fort pour répondre à vos besoins spécifiques.