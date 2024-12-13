Créateur de Vidéos de Chemins Informatiques : Créez des Vidéos Éducatives Instantanément

Créez sans effort des vidéos éducatives captivantes pour les cours en ligne et la formation. Générez instantanément du contenu convaincant avec le texte en vidéo alimenté par l'IA à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation complète de deux minutes destinée aux nouveaux utilisateurs techniques, démontrant comment configurer leur premier projet en utilisant un logiciel de création vidéo avancé. La vidéo doit adopter un style visuel informatif et pédagogique, avec des enregistrements d'écran, des éléments interactifs, et un "avatar AI" amical guidant le spectateur à chaque étape. Assurez-vous que les "Sous-titres/captions" sont inclus pour l'accessibilité et une meilleure compréhension des instructions détaillées.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les réseaux sociaux à destination des passionnés de technologie, annonçant une mise à jour significative d'une plateforme "Agent Vidéo AI". Le style visuel et audio doit être moderne, rapide et captivant, avec des coupes rapides et une musique de fond percutante, mettant en avant les nouvelles fonctionnalités. Utilisez les "Modèles & scènes" préconçus de HeyGen pour lancer le processus de création et incorporez des séquences diversifiées de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" pour enrichir le récit visuel.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo éducative détaillée d'une minute et demie pour les chefs de projet et les éducateurs STEM, comparant différents outils "créateur de vidéos de chemins informatiques" pour l'efficacité et la qualité de sortie. La présentation visuelle doit être analytique et structurée, avec des comparaisons côte à côte et des visualisations de données, accompagnée d'une livraison audio calme et informative. Mettez en avant comment le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" peut optimiser le contenu pour diverses plateformes et utilisez "Texte en vidéo à partir de script" pour une précision factuelle dans la présentation des spécifications techniques.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Chemins Informatiques

Transformez des chemins informatiques complexes en leçons vidéo claires et captivantes sans effort. Notre générateur vidéo IA simplifie la création du script à l'écran, permettant une éducation percutante.

1
Step 1
Créez Votre Script
Collez votre contenu éducatif dans l'éditeur de script. La capacité de texte en vidéo de la plateforme convertira votre texte en une base vidéo dynamique pour votre explication des chemins informatiques.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez un avatar AI qui représente le mieux votre contenu ou votre marque. Notre gamme diversifiée d'avatars AI délivrera professionnellement votre message, ajoutant une touche humaine aux explications complexes des chemins informatiques.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels
Intégrez des images, vidéos ou musiques de fond pertinentes de notre vaste bibliothèque de médias. Enrichissez visuellement votre contenu sur les chemins informatiques, le rendant captivant et facile à comprendre.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez automatiquement des sous-titres pour l'accessibilité et exportez votre vidéo. Votre vidéo polie sur les chemins informatiques est maintenant prête à être partagée sur diverses plateformes, atteignant efficacement votre public cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire du contenu promotionnel captivant

.

Générez rapidement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux afin de promouvoir les chemins informatiques et attirer de nouveaux apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création vidéo avancée ?

HeyGen utilise une technologie avancée de générateur vidéo IA pour transformer des scripts en vidéos professionnelles. Les utilisateurs peuvent créer du contenu captivant en tapant simplement du texte, que notre plateforme convertit en discours avec des avatars IA réalistes, simplifiant ainsi tout le processus de création vidéo.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour la personnalisation vidéo ?

HeyGen propose des options de personnalisation robustes, y compris un montage intuitif par glisser-déposer pour les scènes et les éléments. Vous pouvez intégrer les actifs uniques de votre marque, utiliser une bibliothèque de médias complète, et générer automatiquement des sous-titres précis pour l'accessibilité.

HeyGen peut-il produire des vidéos avec un support multilingue ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue étendu, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos pour un public mondial. Nos capacités avancées de génération de voix off garantissent que votre Agent Vidéo AI délivre des messages de manière claire et naturelle dans diverses langues.

Décrivez l'approche de HeyGen pour un flux de production vidéo efficace.

HeyGen rationalise la production vidéo en vous permettant de générer des vidéos de haute qualité directement à partir de scripts textuels. Ce processus efficace de texte en vidéo, combiné avec des avatars IA réalistes, réduit considérablement le temps et la complexité généralement associés aux logiciels de création vidéo traditionnels.

