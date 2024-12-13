Outil Vidéo de Conformité pour Entreprises : Formation Sécurisée et Efficace

Rationalisez les vidéos de formation à la conformité et assurez la protection des données avec un contenu évolutif, en utilisant des avatars IA avancés pour une formation engageante des employés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 90 secondes à l'intention des Responsables RH et Formation au sein des entreprises, axée sur la simplification de la formation à la conformité SOC 2 pour les employés. La vidéo doit comporter des visuels pédagogiques engageants avec des démonstrations claires, en utilisant les avatars IA de HeyGen pour des présentateurs diversifiés et en assurant l'accessibilité avec des sous-titres/captions automatiques, accompagnée d'une voix off encourageante et articulée.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle d'une minute destinée aux équipes d'approvisionnement IT des entreprises et aux CTO, mettant en avant la sécurité inégalée pour le montage vidéo d'entreprise et les fonctionnalités de préparation à l'audit d'une plateforme leader. Le style visuel doit être élégant et moderne, mettant en valeur une interface utilisateur/expérience utilisateur intuitive avec des modèles et scènes professionnels et une bibliothèque de médias/contenu stock, narrée par une voix off confiante et autoritaire.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo détaillée de deux minutes pour les Responsables de la Gouvernance des Données et les Équipes Juridiques, expliquant les aspects techniques avancés de la sécurité vidéo, y compris les protocoles de cryptage robustes et les contrôles d'accès granulaires pour le contenu d'entreprise sensible. Cette vidéo doit utiliser des visuels techniques détaillés avec des diagrammes clairs, précisément synchronisés avec une conversion texte-vidéo à partir d'un script et une voix off précise et rassurante, optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des ratios d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Outil Vidéo de Conformité pour Entreprises

Rationalisez la création de vidéos de formation à la conformité sécurisées et de haute qualité avec des fonctionnalités d'entreprise alimentées par l'IA, garantissant que votre contenu respecte les normes réglementaires.

1
Step 1
Créez Votre Script de Conformité
Commencez par rédiger votre script ou coller un texte existant. Notre générateur de vidéos IA transformera votre contenu en vidéos de formation à la conformité professionnelles, rendant les informations complexes digestes et engageantes.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars IA et des Scènes
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA pour représenter votre marque, ou téléchargez vos propres personnages personnalisés. Personnalisez les scènes en utilisant des modèles préconstruits pour engager visuellement votre audience et renforcer les messages clés de conformité.
3
Step 3
Appliquez le Branding et la Sécurité d'Entreprise
Assurez la cohérence de la marque sur toutes vos vidéos avec des contrôles de branding personnalisés, y compris les logos, les couleurs et les polices. Bénéficiez d'une sécurité de niveau entreprise pour vos flux de travail de montage vidéo, protégeant le contenu sensible.
4
Step 4
Exportez et Distribuez en Toute Sécurité
Exportez votre vidéo de conformité finalisée dans divers ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes de distribution. Intégrez-vous de manière transparente à vos plateformes vidéo d'entreprise existantes pour diffuser du contenu vidéo évolutif de manière sécurisée et efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Concepts Réglementaires Complexes

Transformez les informations juridiques et réglementaires complexes en explications vidéo claires et facilement digestibles pour l'ensemble de votre personnel.

Questions Fréquemment Posées

Quelles mesures de sécurité HeyGen met-il en œuvre pour la protection des données d'entreprise ?

HeyGen utilise des mesures de sécurité robustes telles que le cryptage, les contrôles d'accès et l'authentification multi-facteurs pour assurer la protection des données de votre contenu vidéo d'entreprise. Nous nous engageons à respecter les normes de conformité telles que le RGPD et le SOC 2.

Quelles fonctionnalités IA HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos de formation à la conformité efficaces ?

HeyGen exploite des fonctionnalités IA avancées, y compris des avatars IA et la génération de texte en vidéo, pour produire efficacement des vidéos de formation à la conformité engageantes. Cette approche alimentée par l'IA aide les entreprises à créer des outils d'apprentissage concis mais percutants.

HeyGen peut-il s'intégrer aux plateformes vidéo d'entreprise existantes pour la création de contenu évolutif ?

Oui, HeyGen est conçu pour soutenir la création de contenu vidéo évolutif et offre des capacités d'intégration pour compléter vos plateformes vidéo d'entreprise existantes. Cela permet une incorporation transparente dans vos flux de travail médiatiques établis.

Comment HeyGen soutient-il la préparation à l'audit pour les initiatives de vidéos de conformité d'entreprise ?

La plateforme sécurisée de HeyGen et son adhésion à des pratiques strictes de gestion des données contribuent à la préparation à l'audit pour le contenu vidéo d'entreprise. Notre engagement envers la conformité garantit que vos supports de formation répondent aux normes réglementaires nécessaires.

