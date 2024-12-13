Outil Vidéo de Conformité pour une Formation AI Engagée
Exploitez les avatars AI pour des vidéos de formation sur la conformité engageantes et économiques qui augmentent l'engagement des employés.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'annonce urgente de 45 secondes pour tous les employés, expliquant une mise à jour récente de la politique de protection des données de l'entreprise. L'approche visuelle doit intégrer des animations de texte dynamiques ainsi que des séquences vidéo pertinentes pour mettre en évidence les changements clés, accompagnées d'une voix off engageante. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir du script pour transformer rapidement le document de politique en un outil vidéo de conformité efficace, rendant cette mise à jour économique et claire pour tout le monde.
Développez une vidéo de formation introductive de 2 minutes destinée à notre personnel mondial, axée sur la conduite éthique dans différentes régions. Le style visuel doit être inclusif, mettant en scène des employés divers dans divers environnements professionnels, soutenu par une voix chaleureuse et encourageante. Utilisez les sous-titres/captions et les capacités de traduction de HeyGen pour garantir que ces vidéos localisées soient accessibles et compréhensibles pour tous les participants à nos programmes de formation internationaux, favorisant un message cohérent dans le monde entier.
Concevez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour les employés ayant des besoins d'accessibilité divers, expliquant comment signaler les incidents sur le lieu de travail conformément aux directives internes. La présentation visuelle doit être simple et facile à suivre, utilisant des graphiques simples et un texte clair à l'écran, tout en incorporant des descriptions audio détaillées pour les éléments visuels. Employez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour fournir des sous-titres générés par AI précis, améliorant l'accessibilité de la vidéo et garantissant une conformité complète avec la norme WCAG 2.2 pour tous les spectateurs en tant qu'outil critique d'accessibilité vidéo.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée de la Formation sur la Conformité.
Exploitez l'AI pour produire efficacement des cours de conformité complets, atteignant un public mondial plus large avec du contenu localisé.
Démystifier les Sujets Complexes de Conformité.
Utilisez la vidéo AI pour décomposer les réglementations de conformité complexes en modules clairs et facilement digestibles, améliorant la compréhension et l'apprentissage.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation sur la conformité ?
HeyGen fonctionne comme un outil vidéo de conformité intuitif, simplifiant la création de vidéos de formation essentielles. En exploitant des avatars AI, une riche bibliothèque multimédia, et des options pour la voix off AI et le présentateur AI, HeyGen transforme efficacement votre script vidéo en contenu engageant et professionnel sans nécessiter de compétences approfondies en montage vidéo.
Quelles fonctionnalités techniques avancées permettent la génération de vidéos AI dans HeyGen ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI de premier plan qui offre des capacités techniques robustes, y compris la conversion de texte en vidéo sans faille, et la capacité de transformer des PowerPoints en vidéo et des PDFs en vidéo. Notre plateforme vidéo AI sophistiquée utilise des avatars AI réalistes et des outils de création vidéo complets pour produire des vidéos de haute qualité à grande échelle.
HeyGen peut-il créer du contenu de formation sur la conformité localisé et accessible ?
Oui, HeyGen offre des capacités de traduction étendues et un support multilingue pour produire des vidéos localisées adaptées à des publics divers. De plus, notre plateforme intègre des outils d'accessibilité vidéo cruciaux comme des sous-titres générés par AI et des descriptions audio, garantissant la conformité WCAG 2.2 pour des programmes de formation véritablement inclusifs.
HeyGen s'intègre-t-il à d'autres plateformes et soutient-il les normes de sécurité ?
HeyGen, en tant que plateforme vidéo AI professionnelle, prend en charge diverses intégrations critiques, y compris l'intégration SAML SSO pour une sécurité renforcée et un accès simplifié. Nous priorisons la protection des données, en adhérant à des normes strictes SOC 2 & RGPD, ce qui fait de HeyGen une solution fiable pour s'intégrer à votre LMS ou intranet pour les programmes de formation.