Outil Vidéo de Conformité pour une Formation AI Engagée

Exploitez les avatars AI pour des vidéos de formation sur la conformité engageantes et économiques qui augmentent l'engagement des employés.

561/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'annonce urgente de 45 secondes pour tous les employés, expliquant une mise à jour récente de la politique de protection des données de l'entreprise. L'approche visuelle doit intégrer des animations de texte dynamiques ainsi que des séquences vidéo pertinentes pour mettre en évidence les changements clés, accompagnées d'une voix off engageante. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir du script pour transformer rapidement le document de politique en un outil vidéo de conformité efficace, rendant cette mise à jour économique et claire pour tout le monde.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation introductive de 2 minutes destinée à notre personnel mondial, axée sur la conduite éthique dans différentes régions. Le style visuel doit être inclusif, mettant en scène des employés divers dans divers environnements professionnels, soutenu par une voix chaleureuse et encourageante. Utilisez les sous-titres/captions et les capacités de traduction de HeyGen pour garantir que ces vidéos localisées soient accessibles et compréhensibles pour tous les participants à nos programmes de formation internationaux, favorisant un message cohérent dans le monde entier.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour les employés ayant des besoins d'accessibilité divers, expliquant comment signaler les incidents sur le lieu de travail conformément aux directives internes. La présentation visuelle doit être simple et facile à suivre, utilisant des graphiques simples et un texte clair à l'écran, tout en incorporant des descriptions audio détaillées pour les éléments visuels. Employez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour fournir des sous-titres générés par AI précis, améliorant l'accessibilité de la vidéo et garantissant une conformité complète avec la norme WCAG 2.2 pour tous les spectateurs en tant qu'outil critique d'accessibilité vidéo.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne l'Outil Vidéo de Conformité

Créez efficacement des vidéos de formation sur la conformité engageantes avec des avatars AI et un générateur de vidéos AI intuitif, assurant une communication claire et l'engagement des employés.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script vidéo. La fonctionnalité 'Texte-à-vidéo à partir du script' de la plateforme convertira votre texte en paroles pour votre contenu de conformité.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour être le visage de votre formation sur la conformité. Cela ajoute un élément humain à votre vidéo sans avoir besoin d'acteurs en direct.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et du Branding
Intégrez des séquences vidéo pertinentes, des images, et les éléments de branding de votre entreprise pour rendre la formation visuellement engageante et précise au produit.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
Utilisez le 'générateur de vidéos AI' pour produire votre vidéo de formation sur la conformité finale. Exportez-la facilement et partagez-la à travers votre organisation ou sur les plateformes d'apprentissage préférées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement dans la Formation sur la Conformité

.

Stimulez une participation plus élevée et une meilleure rétention des connaissances dans les programmes de conformité grâce à un contenu vidéo dynamique et interactif alimenté par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation sur la conformité ?

HeyGen fonctionne comme un outil vidéo de conformité intuitif, simplifiant la création de vidéos de formation essentielles. En exploitant des avatars AI, une riche bibliothèque multimédia, et des options pour la voix off AI et le présentateur AI, HeyGen transforme efficacement votre script vidéo en contenu engageant et professionnel sans nécessiter de compétences approfondies en montage vidéo.

Quelles fonctionnalités techniques avancées permettent la génération de vidéos AI dans HeyGen ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI de premier plan qui offre des capacités techniques robustes, y compris la conversion de texte en vidéo sans faille, et la capacité de transformer des PowerPoints en vidéo et des PDFs en vidéo. Notre plateforme vidéo AI sophistiquée utilise des avatars AI réalistes et des outils de création vidéo complets pour produire des vidéos de haute qualité à grande échelle.

HeyGen peut-il créer du contenu de formation sur la conformité localisé et accessible ?

Oui, HeyGen offre des capacités de traduction étendues et un support multilingue pour produire des vidéos localisées adaptées à des publics divers. De plus, notre plateforme intègre des outils d'accessibilité vidéo cruciaux comme des sous-titres générés par AI et des descriptions audio, garantissant la conformité WCAG 2.2 pour des programmes de formation véritablement inclusifs.

HeyGen s'intègre-t-il à d'autres plateformes et soutient-il les normes de sécurité ?

HeyGen, en tant que plateforme vidéo AI professionnelle, prend en charge diverses intégrations critiques, y compris l'intégration SAML SSO pour une sécurité renforcée et un accès simplifié. Nous priorisons la protection des données, en adhérant à des normes strictes SOC 2 & RGPD, ce qui fait de HeyGen une solution fiable pour s'intégrer à votre LMS ou intranet pour les programmes de formation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo