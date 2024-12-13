Générateur de Vidéos de Conformité : Simplifiez la Création de Formations
Produisez facilement des formations engageantes sur la conformité avec des avatars AI réalistes, économisant temps et ressources.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo engageante de 30 secondes pour les employés actuels, mettant rapidement en avant les récentes mises à jour de la politique ou les points clés de leurs vidéos de formation annuelles. Utilisez des modèles de vidéo personnalisables et des scènes dynamiques pour garantir que le message soit concis et visuellement attrayant, avec une livraison audio énergique et informative.
Produisez une vidéo didactique de 60 secondes destinée aux chefs de département, simplifiant les exigences complexes de la formation sur la conformité réglementaire en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen. Le style visuel doit être autoritaire et schématique, complété par une génération de voix off calme et articulée pour assurer clarté et rétention.
Concevez une vidéo promotionnelle rapide de 20 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos de conformité même sans compétences en montage requises. Le design visuel doit être moderne et énergique, démontrant la facilité d'utilisation, accompagné d'un style audio enthousiaste et confiant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée de la Formation sur la Conformité.
Produisez facilement un plus grand volume de cours de conformité, atteignant tous les employés à l'échelle mondiale avec un message cohérent.
Améliorer l'Engagement dans la Formation sur la Conformité.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation sur la conformité dynamiques et interactives qui améliorent considérablement l'engagement et la rétention des apprenants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation sur la conformité ?
HeyGen agit comme un générateur de vidéos de conformité intuitif, utilisant des outils alimentés par l'AI pour créer des vidéos de formation professionnelles sans nécessiter de compétences en montage. Il suffit d'entrer votre script, et les avatars AI de HeyGen délivreront votre message avec impact et cohérence.
Quelles options de personnalisation créative sont disponibles pour les vidéos HeyGen ?
HeyGen offre une vaste personnalisation créative, incluant une bibliothèque de modèles de vidéos personnalisables et des contrôles de marque robustes pour les logos et les couleurs. Vous pouvez également intégrer des éléments interactifs et choisir parmi divers avatars AI pour répondre aux besoins spécifiques de votre marque.
Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils être utilisés pour divers types de vidéos de formation ?
Oui, les avatars AI de HeyGen sont polyvalents pour créer divers types de vidéos de formation, y compris l'intégration des employés et la formation sur la conformité réglementaire. Notre fonctionnalité de texte à vidéo permet une production rapide de contenu sur divers sujets éducatifs.
HeyGen est-il une plateforme vidéo AI sécurisée adaptée aux entreprises ?
HeyGen est une plateforme vidéo AI sécurisée conçue pour les besoins des entreprises, garantissant la protection de vos données tout en générant du contenu de haute qualité. Elle prend en charge l'intégration LMS et l'export SCORM, offrant des économies significatives par rapport à la production vidéo traditionnelle.