Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Élaborez une vidéo de formation à la conformité de 60 secondes pour les nouveaux employés et le personnel existant, détaillant une nouvelle politique d'entreprise mise en œuvre. En utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script, assurez une narration visuelle engageante avec des scènes pertinentes et une voix off amicale et informative.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo ciblée de 30 secondes pour les responsables RH et L&D, montrant comment réduire considérablement les coûts de production vidéo pour les communications internes. Le style visuel doit être moderne et orienté business, mettant en avant l'efficacité de l'utilisation des modèles et scènes de HeyGen avec une narration professionnelle et dynamique.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo informative de 50 secondes pour notre personnel mondial sur un code d'éthique mis à jour, assurant la clarté à travers différentes régions. Le style visuel doit être inclusif et professionnel, utilisant des sous-titres pour un support multilingue, combiné à une piste audio calme, claire et facilement compréhensible.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise à Jour de Conformité

Créez sans effort des vidéos de formation à la conformité professionnelles et des mises à jour réglementaires avec la génération vidéo alimentée par AI, économisant temps et ressources.

1
Step 1
Collez Vos Mises à Jour Réglementaires
Commencez par coller vos "mises à jour réglementaires" ou scripts de conformité existants dans la plateforme. Notre technologie de "texte en vidéo à partir de script" convertit instantanément votre texte en un storyboard visuel, formant la base de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Améliorez l'engagement en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre contenu. Associez votre avatar à des "modèles vidéo" et des scènes appropriés pour correspondre parfaitement au ton de votre message de conformité.
3
Step 3
Appliquez le Branding et la Cohérence
Assurez-vous que vos "vidéos de formation à la conformité" sont conformes à votre marque avec des "contrôles de branding" pour les logos, les couleurs et les polices. Cela aide à maintenir la cohérence et rend votre contenu facilement identifiable.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale de Mise à Jour de Conformité
Finalisez votre projet de "créateur de vidéos de mise à jour de conformité" en générant la vidéo complète. Notre plateforme offre une "génération de voix off" de haute qualité et des exportations flexibles, livrant une vidéo professionnelle prête pour une distribution immédiate.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Mises à Jour Réglementaires Complexes

Utilisez l'AI pour transformer des mises à jour réglementaires complexes et des sujets de conformité en contenu vidéo clair et digeste, assurant une compréhension cohérente au sein de votre organisation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de mise à jour de conformité ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI efficace, vous permettant de transformer vos mises à jour réglementaires ou tout script vidéo directement en vidéos de mise à jour de conformité professionnelles. Cela réduit considérablement les coûts de production vidéo et économise du temps, rendant le processus fluide.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation à la conformité ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des voix off professionnelles pour créer des vidéos de formation à la conformité engageantes. Avec des capacités de traduction multilingue, vous pouvez communiquer efficacement des informations cruciales à votre personnel mondial.

HeyGen prend-il en charge le branding et la personnalisation pour le contenu vidéo d'entreprise ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos de formation à la conformité. Utilisez nos divers modèles vidéo et notre bibliothèque multimédia pour créer un contenu cohérent et de marque.

Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité et l'efficacité dans la production vidéo ?

HeyGen améliore l'efficacité en permettant la création de texte en vidéo à partir de scripts, et assure l'accessibilité avec des sous-titres automatiques. Cela permet une génération rapide de contenu tout en maintenant des normes élevées pour tous les spectateurs.

