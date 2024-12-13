Le Générateur Ultime de Vidéos Tutoriels de Conformité

Créez rapidement des vidéos de formation à la conformité engageantes qui simplifient le contenu complexe avec des avatars AI avancés pour un engagement optimal des apprenants.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 60 secondes destinée aux employés actuels pour une mise à jour urgente sur les nouvelles normes de conformité réglementaire. Le style visuel doit être net et professionnel, utilisant des animations de texte à l'écran, accompagné d'une voix off confiante et autoritaire. Cette vidéo doit utiliser efficacement les modèles de vidéo personnalisables et les scènes de HeyGen pour diffuser rapidement des informations critiques.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation à la conformité de 30 secondes concise, destinée aux chefs d'équipe et managers occupés, transformant un document long en contenu digeste. Le style visuel doit être dynamique et informatif, avec des points clés mis en évidence par des graphiques animés, et une voix off précise et engageante générée efficacement à l'aide de la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo informative de 50 secondes pour une main-d'œuvre mondiale, démontrant une ligne directrice clé de conduite éthique. Le style visuel doit être moderne et inclusif, avec des indices visuels subtils représentant la diversité, et le style audio comportant une génération de voix off claire et adaptable en plusieurs langues. Exploitez la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la compréhension au sein d'équipes diversifiées.
Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Tutoriels de Conformité

Transformez sans effort le contenu réglementaire complexe en vidéos de formation à la conformité engageantes en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables, simplifiant l'apprentissage et l'adhésion des employés.

1
Step 1
Créez Votre Contenu
Commencez par entrer votre script de formation à la conformité. Notre plateforme utilise des capacités de texte-à-vidéo pour convertir instantanément votre contenu écrit en dialogue parlé, formant la base de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour agir en tant que présentateur à l'écran. Cela garantit un visage cohérent et professionnel pour tous vos tutoriels de conformité sans avoir besoin d'acteurs ou de tournage.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et du Branding
Utilisez des modèles de vidéo personnalisables et ajoutez des éléments visuels de notre bibliothèque multimédia ou de vos propres ressources pour enrichir votre contenu. Incorporez des contrôles de branding comme le logo et les couleurs de votre entreprise pour maintenir la cohérence.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo de conformité et exportez-la dans le format souhaité, y compris les options d'exportation SCORM. Cela prépare votre vidéo pour une intégration transparente avec votre système de gestion de l'apprentissage (LMS) existant.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élever l'Engagement et la Rétention des Apprenants

Utilisez des avatars AI et le texte-à-vidéo dynamique pour créer des vidéos de formation à la conformité engageantes qui captivent les apprenants et améliorent les taux de rétention.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il rendre les vidéos de formation à la conformité plus engageantes pour les apprenants ?

HeyGen utilise des avatars AI réalistes et des modèles de vidéo personnalisables pour transformer le contenu réglementaire complexe en vidéos de formation à la conformité dynamiques et engageantes. Cette approche améliore considérablement l'engagement des apprenants, rendant les tutoriels de conformité plus mémorables et efficaces pour vos employés.

Puis-je personnaliser les vidéos tutoriels de conformité avec l'identité de ma marque en utilisant HeyGen ?

Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos tutoriels de conformité avec les logos, couleurs et polices spécifiques de votre marque en utilisant des modèles de vidéo personnalisables et des contrôles de branding robustes. Cela garantit que votre formation à la conformité engageante s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise.

Quelle est la manière la plus simple de générer des cours de conformité sans compétences avancées en montage vidéo ?

HeyGen simplifie la création de vidéos tutoriels de conformité grâce à sa plateforme intuitive de texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et la plateforme vidéo AI de HeyGen générera des vidéos de formation à la conformité de qualité professionnelle, complètes avec des avatars AI, une génération de voix off et des sous-titres, sans nécessiter de compétences complexes en montage.

HeyGen prend-il en charge les options multilingues pour la diffusion de vidéos de formation à la conformité ?

Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos multilingues grâce à une génération avancée de voix off, vous permettant de diffuser des vidéos de formation à la conformité complètes à une main-d'œuvre mondiale diversifiée. Cette capacité assure une portée et une accessibilité plus larges pour tous vos employés, simplifiant le contenu réglementaire complexe.

