Vidéos de Formation à la Conformité pour les Employés : Simplifiez & Engagez

Assurez une conformité efficace et réduisez les risques juridiques et financiers avec un apprentissage vidéo engageant, créé sans effort grâce aux avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Cette vidéo de 45 secondes vise à éduquer les employés manipulant des données sensibles sur les réglementations critiques en matière de protection des données et de confidentialité, fonctionnant comme un module de formation à la cybersécurité concis. Utilisez un style visuel moderne et épuré avec des animations de type infographique et une voix off précise, facilement générée à partir d'un script en utilisant la fonction Texte-à-vidéo à partir d'un script.
Développez une vidéo de micro-apprentissage de 30 secondes axée sur la sécurité au travail pour les ouvriers d'usine et de chantier, en particulier les nouvelles recrues. Le style visuel et audio doit être dynamique et pratique, utilisant des exemples concrets et des démonstrations claires, enrichis par des séquences et des images pertinentes de la bibliothèque de médias/stock support.
Imaginez une vidéo de 90 secondes pour la direction et les chefs d'équipe sur la Diversité, l'Équité et l'Inclusion (DEI), mettant en avant les avantages d'une formation efficace à la conformité. Cette vidéo doit présenter un style visuel engageant basé sur des scénarios avec des tons positifs et inclusifs et une représentation diversifiée, en utilisant des Modèles et scènes préconstruits pour un aspect professionnel.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionnent les Vidéos de Formation à la Conformité pour les Employés

Créez facilement des vidéos de formation à la conformité engageantes et précises pour vos employés, assurant clarté et rétention avec des outils AI puissants.

Collez Votre Script de Formation
Commencez par coller votre script de formation à la conformité préparé dans HeyGen. Notre plateforme utilise la fonction Texte-à-vidéo à partir d'un script pour générer rapidement une vidéo de base, vous faisant gagner du temps et des efforts.
Choisissez un Présentateur AI
Améliorez la formation de vos employés en sélectionnant un avatar AI professionnel pour délivrer le contenu. Un présentateur à l'apparence humaine augmente l'engagement et rend l'apprentissage plus accessible.
Appliquez les Éléments de Marque
Personnalisez vos vidéos de formation en appliquant les couleurs et le logo de votre marque à l'aide des contrôles de marque. Cela garantit une apparence et une sensation cohérentes dans toutes vos communications internes.
Exportez Votre Vidéo Finale
Une fois vos cours de conformité complets, utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour télécharger votre vidéo dans le format souhaité. Partagez-la sans effort sur vos plateformes d'apprentissage pour éduquer votre équipe.

Cas d'Utilisation

Clarifiez les Réglementations Complexes

Transformez les informations réglementaires complexes et les directives éthiques en contenu vidéo clair et digeste, garantissant que les employés saisissent les exigences de conformité complexes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la formation à la conformité pour les employés ?

HeyGen permet aux organisations de créer des vidéos de formation à la conformité captivantes pour les employés en utilisant des avatars AI et la fonction texte-à-vidéo à partir d'un script, rendant les sujets complexes engageants et améliorant l'efficacité globale de l'apprentissage. Cette approche aide à s'assurer que les employés comprennent les exigences réglementaires essentielles et les pratiques commerciales éthiques, réduisant ainsi les risques juridiques et financiers.

Quelles fonctionnalités rendent la création de cours de conformité avec HeyGen efficace ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de formation à la conformité en ligne grâce à des modèles et scènes prêts à l'emploi, ainsi qu'à une génération de voix off fluide. Les utilisateurs peuvent facilement ajouter des sous-titres et exploiter une bibliothèque multimédia robuste, garantissant une série de vidéos professionnelles et engageantes sans expertise de production étendue.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de formation à la conformité pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans les vidéos de formation des employés pour divers sujets de conformité comme la Formation anti-harcèlement ou la DEI. Cela garantit que votre contenu personnalisé, mettant en vedette des avatars AI diversifiés, s'aligne parfaitement avec vos exigences réglementaires spécifiques et la culture de votre entreprise.

Comment HeyGen rend-il la formation à la conformité plus engageante pour les apprenants ?

HeyGen améliore l'engagement dans la formation à la conformité efficace en transformant les scripts en expériences d'apprentissage vidéo dynamiques avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles. Cela permet de présenter des sujets complexes et des scénarios réels dans un format de micro-apprentissage facilement assimilable, assurant une meilleure rétention et application des connaissances critiques en matière de conformité.

