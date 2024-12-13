Créateur de Vidéos de Formation à la Conformité : Simplifiez votre L&D

Créez facilement des vidéos de formation à la conformité engageantes avec des avatars AI, assurant que votre équipe reste informée et conforme.

Produisez une vidéo de formation à la conformité de 45 secondes, conçue pour les nouveaux employés, avec un avatar AI amical expliquant les politiques essentielles de l'entreprise dans un style visuel propre et corporatif, et une voix off générée par AI, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une présence constante à l'écran.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction percutante de 60 secondes destinée aux employés existants pour un rappel critique des politiques, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour transformer des documents de politique détaillés en une présentation professionnelle, en maintenant un style visuel formel avec des graphiques clairs et une voix AI informative et stable.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes pour les professionnels des RH & L&D mettant en avant l'efficacité d'un créateur de vidéos de formation à la conformité, en utilisant des modèles et des scènes modernes pour un attrait visuel vibrant et énergique et une voix off entraînante pour souligner la création rapide de vidéos à partir d'une bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo rapide de 15 secondes sur un conseil de conformité pour tous les employés, avec un avatar AI engageant délivrant une seule réglementation importante dans un style visuel lumineux et dynamique avec des sous-titres/captions bien visibles pour assurer l'accessibilité, complétée par une voix AI joyeuse et claire.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de formation à la conformité

Créez facilement des vidéos de formation engageantes et conformes avec des outils alimentés par AI, rationalisant vos processus L&D pour une meilleure éducation des employés.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez de Zéro
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos professionnels spécifiquement conçus pour le contenu de formation, ou commencez avec une toile vierge pour construire votre vidéo de formation à la conformité personnalisée.
2
Step 2
Créez votre Contenu avec AI
Saisissez votre script pour générer instantanément des segments vidéo engageants avec des avatars AI réalistes, assurant que vos messages de conformité sont délivrés avec clarté et impact.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Interactifs
Améliorez l'engagement des apprenants en incorporant sans effort des quiz, des sondages ou d'autres leçons interactives directement dans votre vidéo, favorisant une participation active à l'éducation à la conformité.
4
Step 4
Exportez et Déployez votre Vidéo
Exportez facilement votre vidéo de formation à la conformité terminée dans les formats préférés, prête pour une intégration LMS transparente ou un partage direct, assurant une accessibilité étendue à votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les sujets médicaux et améliorez l'éducation en santé

.

Transformez le contenu réglementaire complexe en vidéos de formation générées par AI claires et digestes, améliorant la compréhension des normes de conformité critiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la conformité ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie considérablement la création de vidéos de formation à la conformité professionnelles. Sa plateforme intuitive permet aux professionnels des RH & L&D de produire du contenu engageant efficacement, rationalisant la production de vidéos pour les politiques critiques de l'entreprise.

HeyGen peut-il créer des Avatars AI et des voix off AI pour le contenu de formation ?

Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs de créer des Avatars AI réalistes et des voix off AI de haute qualité pour toutes leurs vidéos de formation. Cet outil alimenté par AI permet des expériences d'apprentissage dynamiques et personnalisées sans avoir besoin de tournage traditionnel.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos engageantes ?

HeyGen propose une suite d'outils alimentés par AI conçus pour la production de vidéos créatives, y compris divers modèles de vidéos et la capacité de traduction multilingue. Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de créer des leçons engageantes et interactives qui résonnent avec un public mondial.

HeyGen est-il compatible avec les systèmes de gestion de l'apprentissage existants comme SCORM ?

Oui, HeyGen prend en charge une intégration LMS transparente, y compris la compatibilité SCORM, facilitant le déploiement des vidéos de formation pour les professionnels des RH & L&D. La plateforme est également conforme aux normes SOC 2 & RGPD, garantissant une livraison de contenu sécurisée et fiable.

