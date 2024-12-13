Générateur de Vidéos de Formation à la Conformité : Créez des Cours Engagés
Produisez rapidement des vidéos de formation percutantes pour l'intégration des employés et les équipes de formation et développement en utilisant des avatars AI pour stimuler l'engagement.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez un clip promotionnel de 60 secondes ciblant les équipes de formation et développement, montrant à quelle vitesse elles peuvent générer des vidéos de formation professionnelles. L'esthétique visuelle doit être moderne et dynamique, avec des transitions de scènes rapides et une fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script pour mettre en avant l'efficacité, le tout narré avec une voix énergique et autoritaire.
Développez une vidéo concise de 30 secondes expliquant une mise à jour cruciale de la politique de confidentialité des données pour tous les employés manipulant des informations sensibles. Cette vidéo de formation doit adopter un style visuel clair et sérieux avec des graphiques illustratifs, utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour renforcer les termes complexes, accompagnée d'une voix calme et rassurante.
Concevez une communication interne de 90 secondes pour les chefs de département, illustrant la facilité de création de vidéos avec la nouvelle plateforme de l'entreprise. Le style visuel et audio doit être sophistiqué et informatif, démontrant diverses scènes et options de support de bibliothèque de médias/stock, avec un avatar AI confiant expliquant le processus.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir la Formation à la Conformité à l'Échelle Mondiale.
Permettez aux équipes de formation et développement de créer et de distribuer efficacement une large gamme de vidéos de formation à la conformité à une main-d'œuvre mondiale.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez la compréhension et la rétention des informations critiques de conformité par les employés en utilisant des vidéos de formation engageantes alimentées par l'AI avec des avatars AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il aux utilisateurs de créer efficacement des vidéos de formation engageantes ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux utilisateurs de transformer du texte en vidéo sans effort, en utilisant des avatars AI réalistes et des modèles de vidéos alimentés par l'AI. Cela simplifie l'ensemble du processus de création de vidéos, rendant facile la production de contenu pédagogique de haute qualité.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les avatars AI et la cohérence de la marque ?
HeyGen propose une personnalisation étendue pour les avatars AI afin d'assurer la cohérence de la marque dans toutes vos vidéos de formation. Les utilisateurs peuvent appliquer des contrôles de marque tels que des logos personnalisés et des couleurs de marque, garantissant que chaque vidéo s'aligne avec votre identité d'entreprise.
HeyGen peut-il servir de générateur complet de vidéos de formation à la conformité pour les équipes de formation et développement ?
Absolument, HeyGen est conçu pour être un générateur robuste de vidéos de formation à la conformité pour les équipes de formation et développement. Il offre des fonctionnalités telles que des voix off professionnelles, des sous-titres générés automatiquement et des modèles de vidéos personnalisables alimentés par l'AI pour répondre efficacement aux exigences réglementaires spécifiques.
Comment HeyGen facilite-t-il la production rapide de vidéos professionnelles d'intégration des employés ?
HeyGen accélère considérablement la création de vidéos pour l'intégration des employés en exploitant sa vaste bibliothèque de modèles de vidéos alimentés par l'AI et de médias. Avec une fonctionnalité simple de texte à vidéo, les équipes peuvent rapidement produire du contenu engageant et informatif sans expérience de production étendue.