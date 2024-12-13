Créateur de Vidéos de Règles de Conformité Sans Effort pour les Équipes RH

Créez rapidement des vidéos de formation à la conformité engageantes à partir de vos scripts existants en utilisant une technologie avancée de texte en vidéo, économisant temps et ressources.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 90 secondes pour les équipes RH, mettant en avant les considérations réglementaires critiques pour l'intégration des employés. La vidéo doit adopter une approche visuelle dynamique de type infographie avec des transitions fluides, soutenue par une voix professionnelle et informative. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement un explicatif visuellement attrayant et facile à comprendre.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation complète de 2 minutes sur la conformité, adaptée aux professionnels de la formation et du développement, démontrant les étapes pour signaler efficacement les violations éthiques. La présentation visuelle doit être simple et didactique, utilisant des enregistrements d'écran ou des animations simplifiées, avec une voix calme et autoritaire guidant le spectateur. Ce projet fera un excellent usage de la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer le contenu écrit directement en une vidéo soignée, avec des sous-titres automatiques pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 45 secondes pour les équipes de sécurité informatique, démystifiant un aspect spécifique de la conformité au RGPD lié au chiffrement des données. Le style visuel doit être technique mais accessible, utilisant des représentations de données abstraites et des graphiques clairs de la bibliothèque multimédia de HeyGen, accompagnés d'une voix off confiante et précise. L'accent principal sera mis sur la génération de voix off de HeyGen pour garantir une explication audio cohérente et de haute qualité des réglementations complexes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Règles de Conformité

Rationalisez la création de vidéos de formation à la conformité engageantes et précises pour votre équipe avec notre plateforme alimentée par l'AI.

1
Step 1
Collez Votre Script
Générez facilement des vidéos de formation à la conformité de haute qualité en collant votre script préparé directement dans l'éditeur de HeyGen, en utilisant notre capacité de texte en vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour être le présentateur de vos règles de conformité, ajoutant une touche humaine sans besoin de caméras ou d'acteurs.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres Automatiques
Améliorez la clarté et l'accessibilité pour tous les apprenants en générant automatiquement des sous-titres/captions pour vos vidéos de formation à la conformité, garantissant que chaque règle est comprise.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de formation à la conformité en utilisant le redimensionnement et l'exportation au format d'aspect, garantissant qu'elle est parfaitement formatée pour toute plateforme et prête à être distribuée, créant des vidéos de formation à la conformité avec facilité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Règles Réglementaires Complexes

.

Transformez des règles de conformité complexes et des informations réglementaires en contenu vidéo clair et facilement compréhensible, améliorant la compréhension au sein de l'organisation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la conformité ?

HeyGen, une plateforme vidéo AI avancée, simplifie considérablement le processus de création de vidéos de formation à la conformité. Les utilisateurs peuvent facilement transformer du texte en vidéo à partir d'un script, en utilisant une variété de modèles vidéo personnalisables, ce qui en fait un créateur de vidéos efficace pour les équipes RH.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour un contenu de conformité professionnel ?

HeyGen offre des capacités techniques robustes, y compris des avatars AI réalistes et une génération avancée de voix off, pour produire un contenu de conformité professionnel. Il propose également des sous-titres/captions automatiques et des traductions en un clic, garantissant que vos vidéos de formation à la conformité sont accessibles et comprises mondialement.

Comment les équipes RH peuvent-elles tirer parti de HeyGen pour produire des vidéos de conformité engageantes ?

Les équipes RH peuvent tirer parti des avatars AI de HeyGen et de ses divers modèles vidéo pour produire des vidéos engageantes qui captent l'attention. Cette approche rend la création de vidéos de formation à la conformité plus dynamique et offre des solutions rentables par rapport à la production vidéo traditionnelle.

HeyGen prend-il en charge la production de vidéos de règles de conformité respectant les exigences réglementaires ?

Oui, HeyGen fonctionne comme un créateur efficace de vidéos de règles de conformité, permettant la production de contenu adapté à diverses considérations réglementaires. Bien que des conseils juridiques spécifiques soient externes, les fonctionnalités de HeyGen, y compris les contrôles de marque et la plateforme sécurisée, aident les organisations à maintenir la cohérence et le professionnalisme dans leur formation à la conformité.

