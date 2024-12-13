Créateur de Vidéos de Règles de Conformité : Simplifiez la Formation Réglementaire
Permettez aux responsables de formation de créer rapidement des vidéos de conformité réglementaire engageantes avec des avatars AI réalistes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de formation à la conformité de 90 secondes pour les équipes RH et les nouveaux employés, axée sur l'éthique en milieu de travail. Cette vidéo nécessite un style visuel et audio amical mais informatif. Illustrez la facilité d'utilisation des "Modèles & scènes" préconçus de HeyGen et de la génération de "Voix off" robuste pour créer des "vidéos de formation à la conformité" captivantes qui résonnent avec le public.
Comment les responsables de formation peuvent-ils générer rapidement une mise à jour de 45 secondes sur la conformité réglementaire concernant les récents changements en matière de confidentialité des données pour les plateformes d'apprentissage en ligne ? La vidéo doit avoir une esthétique visuelle moderne et élégante avec un ton audio direct et informatif. Mettez en avant la capacité de HeyGen à générer automatiquement des "Sous-titres/légendes" et à intégrer des visuels pertinents de sa "Bibliothèque de médias/soutien de stock" pour fonctionner comme un puissant "créateur de vidéos de règles de conformité" pour un contenu éducatif continu.
Développez une vidéo complète de 2 minutes sur la conformité réglementaire multinationale pour une main-d'œuvre mondiale, expliquant les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent. Cette vidéo doit présenter un style visuel international et soigné et un audio clair et professionnel. Démontrez comment HeyGen, en tant que "créateur de vidéos AI", permet la création de contenus diversifiés en utilisant divers "avatars AI" et assure l'adaptabilité sur les plateformes grâce au "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect", répondant sans effort aux "langues multiples".
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Rationalisez la Création de Cours de Conformité.
Produisez plus de vidéos de formation à la conformité rapidement, assurant un message cohérent et atteignant efficacement une main-d'œuvre mondiale.
Améliorez l'Engagement dans la Formation à la Conformité.
Améliorez la participation des apprenants et la rétention des connaissances dans la formation à la conformité critique avec un contenu vidéo dynamique alimenté par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la conformité ?
HeyGen rationalise la production de vidéos de formation à la conformité engageantes en utilisant des avatars AI et la technologie de Texte en vidéo. Il suffit d'entrer votre script, et le créateur de vidéos AI de HeyGen génère efficacement du contenu de haute qualité pour vos équipes RH.
Les vidéos HeyGen peuvent-elles être intégrées aux plateformes d'apprentissage en ligne existantes pour la conformité réglementaire ?
Oui, HeyGen prend en charge une intégration LMS transparente et offre des options d'exportation SCORM, ce qui le rend idéal pour l'apprentissage en ligne et assure la conformité réglementaire. Cela permet aux responsables de formation de déployer facilement le contenu du créateur de vidéos de règles de conformité au sein de leur infrastructure de formation existante, avec des sous-titres/légendes automatiques.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding des vidéos de conformité avec HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de branding étendus pour personnaliser le contenu de votre générateur de vidéos de conformité légale avec le logo et les couleurs de votre entreprise. Vous pouvez également utiliser divers modèles & scènes pour créer un contenu professionnel qui s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos de conformité en plusieurs langues pour des équipes mondiales ?
Absolument, HeyGen permet la création de vidéos de formation à la conformité en plusieurs langues grâce à des capacités avancées de génération de voix off. Cela garantit que vos messages de conformité réglementaire atteignent efficacement et de manière inclusive des équipes mondiales diversifiées.