Créez une vidéo de rappel de conformité convaincante de 45 secondes pour tous les employés, en mettant spécifiquement l'accent sur les meilleures pratiques de sécurité des données. Le style visuel doit être lumineux et engageant, utilisant des graphismes modernes et un avatar AI dynamique pour présenter les informations clés de manière accessible, accompagné d'une voix off amicale et professionnelle. Cette vidéo, facilement générée à l'aide des avatars AI de HeyGen, vise à renforcer rapidement les concepts critiques de conformité.

Générer une Vidéo