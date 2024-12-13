Créateur de Vidéos de Recertification en Conformité : Créez des Vidéos AI
Permettez aux équipes RH de créer des vidéos de formation en conformité captivantes avec des modèles vidéo personnalisables.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une présentation technique de 2 minutes pour les départements IT et de formation au sein des entreprises mondiales, illustrant la puissance de HeyGen en tant que plateforme vidéo AI pour des vidéos de formation en conformité complètes. Le style visuel et audio doit être très informatif et élégant, démontrant la génération de voix off fluide en plusieurs langues. Mettez l'accent sur les fonctionnalités avancées de génération de voix off et de sous-titres/captions de la plateforme pour atteindre une main-d'œuvre diversifiée.
Produisez une vidéo guide rapide de 60 secondes pour les responsables de la conformité, montrant comment transformer une documentation existante complexe en une vidéo de rappel engageante. Le style visuel doit être dynamique et moderne, soulignant la création rapide à l'aide de la riche bibliothèque de médias/stock de HeyGen et des modèles et scènes personnalisables. L'audio doit être entraînant et clair, rendant le processus simple et efficace.
Concevez un clip promotionnel de 45 secondes destiné aux propriétaires de petites entreprises, illustrant le processus simple de création et de mise à jour des vidéos de conformité en utilisant HeyGen comme logiciel vidéo AI puissant. Le style visuel doit être lumineux et accessible, démontrant comment adapter rapidement le contenu vidéo pour diverses plateformes avec le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect. L'audio doit être amical et encourageant, soulignant l'efficacité gagnée grâce à l'utilisation de texte-à-vidéo à partir de script pour des ajustements rapides de contenu.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Étendre la Portée de la Formation en Conformité.
Produisez efficacement un plus grand volume de vidéos de formation en conformité, garantissant que tous les apprenants remplissent les exigences essentielles de recertification à l'échelle mondiale.
Améliorer l'Engagement et la Rétention.
Exploitez les avatars AI et les vidéos interactives pour rendre la formation en conformité plus engageante, améliorant significativement la rétention des connaissances et la compréhension.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation en conformité en utilisant l'AI ?
HeyGen utilise un logiciel vidéo AI avancé, incluant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo, pour transformer rapidement des informations complexes de conformité en contenu vidéo engageant. Ce processus simplifié rend la création de vidéos de conformité efficace et accessible pour tous les utilisateurs.
Le logiciel vidéo AI de HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants pour la recertification en conformité ?
Oui, HeyGen prend en charge une intégration LMS fluide, y compris la compatibilité SCORM, garantissant que vos vidéos de recertification en conformité sont facilement déployables au sein de votre infrastructure de formation actuelle. Cela simplifie la distribution et le suivi de la formation en conformité.
Quelles options de personnalisation et de branding sont disponibles pour les vidéos de conformité créées avec HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de branding complets, permettant aux équipes RH de personnaliser entièrement les vidéos de formation en conformité avec le logo et les couleurs de votre entreprise. Utilisez nos modèles vidéo étendus pour maintenir la cohérence de la marque sans effort à travers tout votre contenu de conformité.
Comment HeyGen facilite-t-il la traduction multilingue et la génération de voix off pour la formation en conformité ?
La plateforme vidéo AI de HeyGen inclut des fonctionnalités robustes de traduction multilingue et de génération de voix off naturelle, vous permettant de créer des vidéos de formation en conformité accessibles à une main-d'œuvre mondiale. Cela assure une communication claire des informations critiques à travers différents groupes linguistiques.