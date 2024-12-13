Développez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux équipes RH, démontrant à quel point il est facile de créer des vidéos de recertification en conformité engageantes. Le style visuel doit être professionnel et accueillant, avec des graphismes épurés et un avatar AI délivrant une narration claire et concise. Mettez en avant les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour montrer la création de contenu simplifiée.

Générer une Vidéo