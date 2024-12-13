Créateur de Vidéos de Politique de Conformité : Formation Facile et Efficace

Créez efficacement des vidéos de formation à la conformité claires et des directives d'entreprise en utilisant des avatars AI intelligents.

Imaginez une vidéo explicative technique de 2 minutes destinée aux responsables informatiques et aux responsables de la conformité, détaillant une nouvelle réglementation sur la protection des données. Le style visuel doit être professionnel et épuré, avec des flux de données animés et des graphiques clairs, accompagnés d'une voix off directe et autoritaire générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, transformant un texte complexe en vidéo à partir d'un script pour une communication précise des politiques.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction de 90 secondes spécifiquement pour les nouveaux employés en cours d'intégration, présentant les directives essentielles de l'entreprise. Cette vidéo doit adopter un style visuel engageant et amical avec les avatars AI de HeyGen guidant les spectateurs à travers des scénarios, soutenus par une voix off claire et accessible et des sous-titres/captions affichés de manière proéminente pour renforcer les informations clés pour des vidéos de formation efficaces.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo percutante d'une minute ciblant les équipes juridiques et la direction, résumant les mises à jour critiques des politiques de l'entreprise. Le style visuel doit être élégant, moderne et axé sur les données, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide et en incorporant des médias de stock pertinents de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour transmettre un haut niveau de professionnalisme dans ce créateur de vidéos de politique de conformité.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo concise de 45 secondes conçue pour les équipes mondiales, annonçant un nouveau module de formation à la conformité. Cette vidéo AI doit être efficace et précise dans sa présentation visuelle, utilisant le texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour une génération de contenu rapide et optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect, garantissant une compréhension rapide et une accessibilité pour tous les employés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Politique de Conformité

Transformez facilement vos politiques et directives de conformité en vidéos de formation engageantes, alimentées par l'AI, pour une éducation et une compréhension efficaces des employés.

1
Step 1
Rédigez Votre Script
Collez ou tapez le contenu de votre politique de conformité dans la plateforme, en utilisant la fonctionnalité texte-à-vidéo à partir d'un script pour commencer la création de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et de scènes dynamiques pour donner vie à vos informations politiques, assurant une expérience de visionnage engageante.
3
Step 3
Marquez et Personnalisez
Appliquez les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, et intégrez des médias de stock pour aligner parfaitement la vidéo avec votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Générez et Partagez
Produisez instantanément vos vidéos de formation à la conformité avec des sous-titres/captions générés automatiquement, prêtes pour une intégration fluide avec votre LMS ou une distribution facile.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Explications de Politiques Complexes

.

Utilisez HeyGen pour transformer des directives d'entreprise complexes en vidéos explicatives claires, engageantes et faciles à comprendre pour tous les employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment la plateforme vidéo AI de HeyGen simplifie-t-elle la création de contenu ?

HeyGen utilise une technologie vidéo AI avancée pour transformer des scripts textuels en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes. Cette capacité de conversion texte-à-vidéo simplifie considérablement le processus de création de vidéos pour divers besoins professionnels, agissant comme une plateforme vidéo AI puissante.

HeyGen est-il compatible avec les systèmes de gestion de l'apprentissage existants ?

Oui, HeyGen est conçu pour prendre en charge une intégration LMS fluide avec vos systèmes de gestion de l'apprentissage existants, y compris la compatibilité SCORM. Cela facilite le déploiement de vos vidéos de formation à la conformité et autres vidéos de formation directement au sein de vos plateformes actuelles.

Comment HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos de politique de conformité ?

HeyGen permet aux organisations de créer efficacement des vidéos professionnelles de politique de conformité et des directives d'entreprise. En utilisant des modèles vidéo et des avatars AI réalistes, vous pouvez produire des vidéos de formation à la conformité complètes qui communiquent efficacement les politiques critiques de l'entreprise aux employés.

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour l'intégration des employés ?

HeyGen offre des économies de coûts significatives et une efficacité dans la création de contenu d'intégration des employés engageant et de vidéos explicatives. En utilisant notre technologie vidéo AI, vous pouvez rapidement produire des vidéos de formation cohérentes et de haute qualité qui améliorent l'expérience d'intégration pour les nouvelles recrues.

