Imaginez une vidéo explicative technique de 2 minutes destinée aux responsables informatiques et aux responsables de la conformité, détaillant une nouvelle réglementation sur la protection des données. Le style visuel doit être professionnel et épuré, avec des flux de données animés et des graphiques clairs, accompagnés d'une voix off directe et autoritaire générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, transformant un texte complexe en vidéo à partir d'un script pour une communication précise des politiques.

