Générateur de Vidéos de Politique de Conformité : Simplifiez la Formation RH
Créez rapidement des modules de formation à la conformité engageants en utilisant des avatars AI pour stimuler l'engagement des employés et réduire les coûts.
Développez une vidéo de 60 secondes conçue pour les nouveaux employés, expliquant les principales politiques de l'entreprise de manière engageante et accessible. Le style visuel et audio doit être amical et abordable, utilisant des modèles et scènes professionnels, avec des sous-titres complets pour garantir la clarté pour tous les employés lors de la navigation dans les informations importantes d'intégration.
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les responsables de la formation à la conformité mondiale, en soulignant l'efficacité et la portée de HeyGen dans la diffusion des mises à jour critiques des politiques. Employez un style visuel moderne et épuré avec des transitions fluides, mettant en avant l'efficacité de la génération de voix off pour diverses langues et la capacité d'exporter dans différents formats d'image, le tout soutenu par une voix autoritaire mais encourageante.
Concevez une vidéo informative de 50 secondes pour les responsables de formation, démontrant comment améliorer l'engagement des employés avec des modules de formation à la conformité régulièrement mis à jour en utilisant HeyGen. Le style visuel doit être énergique et attrayant, intégrant des éléments de support de bibliothèque de médias/stock diversifiés, tandis qu'une voix off concise explique la facilité de générer une nouvelle vidéo de formation à la conformité à partir d'un script pour garder le contenu frais et percutant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir la Formation à la Conformité Mondiale.
Générez rapidement des vidéos de formation à la conformité étendues pour éduquer efficacement une main-d'œuvre mondiale et assurer une compréhension cohérente des politiques.
Améliorer l'Engagement des Employés dans la Formation.
Exploitez les avatars AI et les formats vidéo engageants pour augmenter significativement la participation des employés et la rétention des politiques de conformité cruciales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la conformité ?
HeyGen rationalise la génération de vidéos de politique de conformité en transformant le texte en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off. Cette plateforme vidéo AI réduit considérablement les coûts et le temps par rapport à la production vidéo traditionnelle, facilitant ainsi la production de contenu de formation essentiel pour les équipes RH.
Quelles fonctionnalités rendent les vidéos de formation à la conformité de HeyGen plus engageantes ?
HeyGen utilise des avatars AI réalistes, des modèles vidéo professionnels dynamiques et des sous-titres personnalisables pour créer des modules de formation engageants. Ces fonctionnalités garantissent un engagement accru des employés et une meilleure rétention des informations critiques de conformité, favorisant une expérience d'apprentissage plus efficace.
Comment les équipes RH peuvent-elles utiliser HeyGen pour maintenir la cohérence de la marque dans le contenu de conformité ?
Les équipes RH peuvent tirer parti des contrôles de marque robustes de HeyGen pour intégrer les logos, couleurs et éléments visuels spécifiques de l'entreprise dans toutes les vidéos de formation à la conformité. Cette capacité garantit que chaque sortie du générateur de vidéos de conformité reflète une image de marque cohérente et professionnelle, renforçant la reconnaissance et la confiance.
HeyGen est-il une plateforme sécurisée pour générer des vidéos de formation à la conformité mondiale ?
Oui, HeyGen est une plateforme vidéo AI sécurisée, conforme au SOC 2 Type II et prête pour le RGPD, garantissant la protection des données pour la formation à la conformité mondiale. La plateforme prend en charge des fonctionnalités telles que les traductions en un clic et le contenu personnalisable, ce qui la rend idéale pour les campagnes de sensibilisation des employés à l'échelle mondiale.