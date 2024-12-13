Générateur de Vidéos de Présentation de la Conformité : Simplifiez la Formation
Créez des vidéos de conformité engageantes avec des avatars AI réalistes et un contenu dynamique.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo engageante de 90 secondes pour les employés existants afin de communiquer les rappels de formation annuels et les annonces de changements récents de politique concernant la conformité réglementaire, en utilisant des modèles et des scènes modernes et des sous-titres visibles pour l'accessibilité.
Développez une vidéo d'instruction détaillée de 2 minutes pour les équipes techniques et les chefs de département expliquant un aspect complexe de la conformité réglementaire, en convertissant un document en vidéo à l'aide de la fonction texte-vidéo à partir d'un script, complétée par des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia/soutien de stock dans un style propre et informatif.
Produisez une vidéo concise de 45 secondes pour tout le personnel de l'entreprise, servant de rappel rapide des vidéos de formation clés sur la conformité, avec un style visuel dynamique et des avatars AI dynamiques, optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux exportations pour garantir qu'elle soit facile à utiliser et mémorable.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez Plus de Cours de Conformité Efficacement.
Créez et diffusez efficacement une gamme plus large de cours de conformité, atteignant tous les employés, quel que soit leur emplacement ou leur langue.
Améliorez l'Engagement dans la Formation à la Conformité.
Augmentez la participation des employés et la rétention des connaissances dans les formations critiques à la conformité avec un contenu vidéo dynamique et alimenté par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Quel rôle joue l'AI dans la génération de vidéos de HeyGen ?
HeyGen utilise son générateur de vidéos AI avancé pour permettre aux utilisateurs de créer efficacement des vidéos de haute qualité à partir de scripts textuels. Avec une vaste bibliothèque d'avatars AI et une génération de voix off réaliste, la plateforme simplifie la production de contenu, permettant une création et une édition rapides.
Les vidéos HeyGen peuvent-elles être intégrées aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants ?
Absolument. HeyGen prend en charge une intégration LMS fluide, y compris la compatibilité SCORM, garantissant que vos vidéos de formation à la conformité peuvent être facilement déployées et suivies au sein de votre infrastructure d'e-learning existante. Le stockage sécurisé dans le cloud et les fonctionnalités robustes de collaboration en équipe améliorent également l'efficacité du flux de travail.
Quelles fonctionnalités techniques avancées HeyGen offre-t-il pour une portée mondiale et la conformité ?
HeyGen propose des fonctionnalités techniques puissantes telles que la traduction multilingue et un générateur de sous-titres AI pour garantir que votre contenu atteigne un public mondial. La plateforme est conçue pour rationaliser les communications et peut aider à automatiser des éléments de la révision de conformité et de la détection des risques pilotée par AI dans vos flux de travail vidéo.
Comment HeyGen garantit-il la sécurité des données et les normes de conformité ?
HeyGen est construit avec des mesures de sécurité robustes, opérant en tant que SOC 2 Type II Compliant et GDPR Compliant, pour protéger efficacement vos données et votre contenu. De plus, des fonctionnalités comme le contrôle de version et les contrôles de marque complets offrent une tranquillité d'esprit et maintiennent la cohérence de tous vos actifs vidéo.