Générateur de Vidéos d'Orientation à la Conformité : Créez des Formations Engagantes
Transformez facilement des scripts en vidéos d'orientation à la conformité engageantes grâce à des capacités avancées de texte-à-vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo informative de formation à la conformité de 60 secondes pour les départements RH d'une entreprise de services financiers, expliquant une nouvelle mise à jour réglementaire. L'esthétique visuelle doit être épurée et professionnelle, utilisant des animations de texte à l'écran et une voix off confiante et autoritaire dérivée directement d'un script fourni. La fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script rend la création de ce contenu essentiel simple et une solution rentable.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour les communications internes d'une entreprise de niveau entreprise, annonçant une mise à jour significative de la politique de confidentialité. Cette vidéo doit maintenir un style visuel élégant et conforme à la marque avec des couleurs personnalisées et un placement de logo, accompagnée d'une voix off accessible mais ferme. Utilisez la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour personnaliser rapidement les matériaux et assurer la cohérence de la marque dans tous les messages internes.
Générez une vidéo d'orientation de sécurité engageante de 90 secondes pour une installation de fabrication mondiale, conçue pour éduquer une main-d'œuvre diversifiée sur les nouveaux protocoles d'équipement. Le style visuel doit être clair et pédagogique, avec des démonstrations pratiques et des graphiques faciles à comprendre, soutenus par une voix off rassurante et des sous-titres/captions disponibles en plusieurs langues. La fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen garantit une accessibilité et une compréhension larges pour tous les employés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Cours de Formation à la Conformité Évolutifs.
Produisez rapidement des cours de conformité complets et atteignez une main-d'œuvre mondiale avec du contenu localisé.
Améliorez l'Engagement dans la Formation à la Conformité.
Améliorez la sensibilisation et la rétention des employés concernant les politiques de conformité critiques en utilisant du contenu vidéo engageant alimenté par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il la création de vidéos d'orientation à la conformité hautement engageantes ?
HeyGen utilise sa plateforme vidéo AI avancée pour transformer vos scripts de formation à la conformité en contenu visuel captivant. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes et une variété de modèles vidéo pour créer des vidéos engageantes qui résonnent avec les employés et renforcent les informations critiques. Cette approche garantit que vos matériaux sont non seulement conformes, mais aussi mémorables.
HeyGen peut-il simplifier la production de vidéos de formation à la conformité pour les entreprises ?
Absolument. La plateforme vidéo AI de HeyGen simplifie considérablement le processus de production en convertissant le texte en vidéo à partir de vos scripts avec facilité, éliminant les exigences complexes d'édition. Cela permet aux entreprises de générer des vidéos de formation à la conformité de haute qualité beaucoup plus rapidement, entraînant des économies substantielles de temps et de ressources.
Quelles options de personnalisation sont disponibles dans HeyGen pour les matériaux de formation à la conformité ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser entièrement vos vidéos de formation à la conformité avec les logos, couleurs et éléments visuels spécifiques de votre entreprise. Vous pouvez choisir parmi divers modèles vidéo et les modifier pour correspondre parfaitement à vos directives de marque, garantissant que tous les matériaux sont conformes à la marque et professionnels.
Comment HeyGen peut-il soutenir le développement de programmes de formation à la conformité mondiaux ?
HeyGen facilite la formation à la conformité mondiale grâce à ses capacités de traduction complètes, y compris les traductions en un clic dans plus de 100 langues et les sous-titres/captions automatiques. Cela garantit que vos informations critiques de conformité sont accessibles et comprises par tous les employés, quel que soit leur emplacement ou leur langue maternelle.