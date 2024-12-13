Créateur de Vidéos d'Intégration à la Conformité : Simplifiez la Formation

Créez des vidéos de formation à la conformité engageantes pour les nouveaux employés et améliorez la rétention des employés en utilisant les avatars AI de HeyGen.

Créez une vidéo de formation à la conformité professionnelle et engageante de 2 minutes pour tous les nouveaux employés, en utilisant un Avatar AI compétent pour expliquer des informations réglementaires complexes. Le style visuel doit être clair et concis, avec un ton audio autoritaire mais accessible. Exploitez les avatars AI de HeyGen et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer votre script en une session informative et soignée sur les politiques cruciales de l'entreprise, rendant les vidéos de formation à la conformité facilement compréhensibles.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de bienvenue personnalisée de 1,5 minute ciblant les nouveaux employés internationaux, en mettant l'accent sur la nature mondiale de notre entreprise et sa main-d'œuvre diversifiée. Le style visuel et audio doit être chaleureux et accueillant, incluant des représentations culturelles diverses, avec des options pour des voix off en plusieurs langues. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour diverses langues et les sous-titres/captions pour garantir que notre contenu d'intégration des employés soit entièrement accessible et localisé, démontrant la puissance des outils alimentés par l'IA pour la communication mondiale.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction d'une minute démontrant comment les responsables RH et de formation peuvent utiliser efficacement un outil de création de vidéos d'intégration à la conformité pour leurs équipes. Cette vidéo doit présenter un style visuel dynamique, étape par étape, avec des enregistrements d'écran proéminents montrant la plateforme, accompagnés d'une voix off claire et guidante. Intégrez les modèles et scènes de HeyGen pour configurer rapidement le cadre visuel et utilisez sa bibliothèque de médias/stock pour des ressources d'arrière-plan professionnelles, simplifiant la création de vidéos d'intégration à la conformité.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo récapitulative de 1,5 minute pour des mises à jour rapides et engageantes sur la conformité, destinée à tous les employés nécessitant une formation périodique à la conformité réglementaire. Le style visuel doit être moderne et efficace, utilisant des coupes rapides et des graphiques animés, associés à un ton audio dynamique et professionnel. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour une création de contenu rapide et sa fonction de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect pour garantir que les vidéos générées par l'IA soient optimisées pour diverses plateformes internes, promouvant une formation à la conformité engageante sans effort.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos d'Intégration à la Conformité

Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes et conformes pour vos nouveaux employés avec des outils intuitifs alimentés par l'IA, garantissant un accueil cohérent et efficace.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre script d'intégration à la conformité, puis utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour donner vie à votre contenu, parfait pour les vidéos de formation à la conformité.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez votre vidéo en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter vos informations, ajoutant une touche personnalisée et professionnelle.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs, pour vous assurer qu'elle s'aligne parfaitement avec l'identité visuelle de votre entreprise pour une formation à la conformité engageante.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez facilement votre vidéo terminée dans divers rapports d'aspect, prête à être intégrée dans votre programme d'intégration des employés pour vos nouveaux employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez la Conformité Complexe

.

Clarifiez les réglementations de conformité complexes grâce à un contenu vidéo simple et facile à comprendre.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration à la conformité ?

HeyGen révolutionne les processus de création de vidéos d'intégration à la conformité en utilisant des outils alimentés par l'IA. Vous pouvez rapidement transformer des scripts textuels en vidéos professionnelles mettant en vedette des Avatars AI réalistes, simplifiant considérablement la production de contenu d'intégration à la conformité engageant.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de formation à la conformité ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour des vidéos de formation à la conformité sur mesure, y compris des contrôles de marque étendus pour intégrer votre logo et vos couleurs. Notre plateforme offre également divers modèles de vidéos et prend en charge le redimensionnement des rapports d'aspect, vous permettant de créer des vidéos générées par l'IA qui s'alignent parfaitement avec vos directives de marque et vos plateformes de visionnage.

HeyGen peut-il aider à créer rapidement du contenu d'intégration des employés localisé ?

Absolument. Les capacités avancées de génération de voix off et de sous-titres/captions automatiques de HeyGen rendent la localisation de vos vidéos d'intégration des employés sans effort. Cela garantit que les nouveaux employés reçoivent des vidéos de bienvenue personnalisées dans leur langue préférée, améliorant la compréhension et la rétention des employés à l'échelle mondiale.

Comment HeyGen assure-t-il une formation à la conformité engageante pour les nouveaux employés ?

HeyGen rend la formation à la conformité engageante pour les nouveaux employés grâce à des vidéos dynamiques générées par l'IA mettant en vedette des Avatars AI réalistes. Avec des capacités telles que le texte-à-vidéo à partir de script et une riche bibliothèque de médias, vous pouvez produire des vidéos de conformité captivantes qui attirent l'attention et transmettent efficacement des informations critiques, améliorant l'intégration globale des employés.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo