Créateur de Vidéos d'Intégration à la Conformité : Simplifiez la Formation
Créez des vidéos de formation à la conformité engageantes pour les nouveaux employés et améliorez la rétention des employés en utilisant les avatars AI de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de bienvenue personnalisée de 1,5 minute ciblant les nouveaux employés internationaux, en mettant l'accent sur la nature mondiale de notre entreprise et sa main-d'œuvre diversifiée. Le style visuel et audio doit être chaleureux et accueillant, incluant des représentations culturelles diverses, avec des options pour des voix off en plusieurs langues. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour diverses langues et les sous-titres/captions pour garantir que notre contenu d'intégration des employés soit entièrement accessible et localisé, démontrant la puissance des outils alimentés par l'IA pour la communication mondiale.
Produisez une vidéo d'instruction d'une minute démontrant comment les responsables RH et de formation peuvent utiliser efficacement un outil de création de vidéos d'intégration à la conformité pour leurs équipes. Cette vidéo doit présenter un style visuel dynamique, étape par étape, avec des enregistrements d'écran proéminents montrant la plateforme, accompagnés d'une voix off claire et guidante. Intégrez les modèles et scènes de HeyGen pour configurer rapidement le cadre visuel et utilisez sa bibliothèque de médias/stock pour des ressources d'arrière-plan professionnelles, simplifiant la création de vidéos d'intégration à la conformité.
Créez une vidéo récapitulative de 1,5 minute pour des mises à jour rapides et engageantes sur la conformité, destinée à tous les employés nécessitant une formation périodique à la conformité réglementaire. Le style visuel doit être moderne et efficace, utilisant des coupes rapides et des graphiques animés, associés à un ton audio dynamique et professionnel. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour une création de contenu rapide et sa fonction de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect pour garantir que les vidéos générées par l'IA soient optimisées pour diverses plateformes internes, promouvant une formation à la conformité engageante sans effort.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement de la Formation.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation des employés en utilisant des vidéos alimentées par l'IA.
Élargissez l'Intégration Globale.
Développez des cours de formation à la conformité complets et atteignez tous les nouveaux employés à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration à la conformité ?
HeyGen révolutionne les processus de création de vidéos d'intégration à la conformité en utilisant des outils alimentés par l'IA. Vous pouvez rapidement transformer des scripts textuels en vidéos professionnelles mettant en vedette des Avatars AI réalistes, simplifiant considérablement la production de contenu d'intégration à la conformité engageant.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de formation à la conformité ?
HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour des vidéos de formation à la conformité sur mesure, y compris des contrôles de marque étendus pour intégrer votre logo et vos couleurs. Notre plateforme offre également divers modèles de vidéos et prend en charge le redimensionnement des rapports d'aspect, vous permettant de créer des vidéos générées par l'IA qui s'alignent parfaitement avec vos directives de marque et vos plateformes de visionnage.
HeyGen peut-il aider à créer rapidement du contenu d'intégration des employés localisé ?
Absolument. Les capacités avancées de génération de voix off et de sous-titres/captions automatiques de HeyGen rendent la localisation de vos vidéos d'intégration des employés sans effort. Cela garantit que les nouveaux employés reçoivent des vidéos de bienvenue personnalisées dans leur langue préférée, améliorant la compréhension et la rétention des employés à l'échelle mondiale.
Comment HeyGen assure-t-il une formation à la conformité engageante pour les nouveaux employés ?
HeyGen rend la formation à la conformité engageante pour les nouveaux employés grâce à des vidéos dynamiques générées par l'IA mettant en vedette des Avatars AI réalistes. Avec des capacités telles que le texte-à-vidéo à partir de script et une riche bibliothèque de médias, vous pouvez produire des vidéos de conformité captivantes qui attirent l'attention et transmettent efficacement des informations critiques, améliorant l'intégration globale des employés.