Créez une vidéo de formation à la conformité professionnelle et engageante de 2 minutes pour tous les nouveaux employés, en utilisant un Avatar AI compétent pour expliquer des informations réglementaires complexes. Le style visuel doit être clair et concis, avec un ton audio autoritaire mais accessible. Exploitez les avatars AI de HeyGen et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer votre script en une session informative et soignée sur les politiques cruciales de l'entreprise, rendant les vidéos de formation à la conformité facilement compréhensibles.

