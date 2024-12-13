Générateur de vidéos d'intégration de conformité : Créez des formations engageantes

Améliorez l'engagement des formations et simplifiez la conformité complexe pour les nouvelles recrues en utilisant de puissants avatars AI.

Développez une vidéo d'intégration de conformité d'une minute présentant les protocoles de sécurité critiques pour les nouvelles recrues. La vidéo doit mettre en scène un avatar AI présentant les informations de manière professionnelle, claire et autoritaire, en utilisant les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour garantir un message cohérent pour les équipes RH et les responsables de la conformité.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de 90 secondes pour l'intégration mondiale qui présente la culture d'entreprise et les directives essentielles à travers différentes régions. Cette vidéo dynamique et multiculturelle doit utiliser la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen pour offrir une formation multilingue, la rendant accessible et informative pour les nouvelles recrues internationales et les départements RH gérant des opérations mondiales.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation à la conformité de 2 minutes engageante, axée sur la simplification des réglementations complexes pour tous les employés. Le style visuel doit être moderne et épuré avec des graphiques faciles à comprendre, complété par un ton audio amical et rassurant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et le texte-à-vidéo à partir de script pour une création de contenu efficace pour les responsables de formation et les responsables de la conformité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'intégration des employés de 45 secondes qui met en avant les principaux avantages de l'entreprise et les premières étapes. Cette vidéo dynamique et rapide doit utiliser la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour créer une solution visuellement attrayante et rentable pour les équipes RH et les petites et moyennes entreprises, démontrant l'efficacité de la création vidéo.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéos d'intégration de conformité

Produisez rapidement des vidéos de formation à la conformité engageantes et précises pour les nouvelles recrues en utilisant l'AI, rationalisant efficacement votre processus d'intégration.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par rédiger votre message de conformité. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour convertir votre contenu écrit en une vidéo dynamique, garantissant précision et cohérence.
2
Step 2
Choisissez votre avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI professionnels pour présenter votre formation à la conformité. Cela améliore l'engagement et fournit une voix cohérente et crédible pour l'intégration de vos nouvelles recrues.
3
Step 3
Ajoutez des éléments de marque
Personnalisez votre vidéo en appliquant les contrôles de marque de votre organisation, y compris les logos et les couleurs. Cela renforce votre identité de marque et intègre la formation à la conformité.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo de conformité et exportez-la facilement dans divers rapports d'aspect. Distribuez votre contenu engageant généré par AI via votre LMS ou vos plateformes internes pour informer efficacement les nouvelles recrues.

Simplifiez le contenu de conformité complexe

Transformez des politiques de conformité complexes en vidéos générées par AI faciles à comprendre, améliorant la compréhension et la rétention.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de conformité et d'intégration ?

HeyGen simplifie la création de vidéos en permettant aux utilisateurs de générer des vidéos de conformité et d'intégration engageantes à partir d'un script en utilisant des avatars AI réalistes. Notre plateforme vidéo AI puissante transforme le texte en vidéos professionnelles rapidement et efficacement, en faisant un outil de création vidéo robuste pour les nouvelles recrues et les employés.

HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) existants pour la formation à la conformité ?

Oui, HeyGen prend en charge une intégration transparente avec diverses plateformes LMS et offre une intégration SAML SSO pour un accès sécurisé. Vous pouvez personnaliser votre contenu vidéo avec des contrôles de marque et exporter dans différents rapports d'aspect pour s'adapter à divers environnements d'apprentissage, en faisant une plateforme de production vidéo polyvalente.

Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos d'intégration multilingues ?

HeyGen permet aux utilisateurs de localiser la formation à l'intégration et à la conformité en offrant une génération de voix off avancée dans plus de 100 langues. Vous pouvez également ajouter automatiquement des sous-titres/captions, garantissant que vos vidéos d'intégration mondiale sont accessibles et engageantes pour une main-d'œuvre internationale diversifiée.

Comment HeyGen peut-il améliorer l'engagement dans les vidéos de formation à la conformité ?

HeyGen améliore l'engagement dans les vidéos de formation à la conformité grâce à des avatars AI dynamiques, des modèles et scènes diversifiés, et une génération de voix off réaliste. Cette plateforme vidéo AI vous permet de produire un contenu de haute qualité et percutant qui captive votre audience, rendant la formation à la conformité plus efficace et mémorable.

