Générateur de vidéos d'intégration de conformité : Créez des formations engageantes
Améliorez l'engagement des formations et simplifiez la conformité complexe pour les nouvelles recrues en utilisant de puissants avatars AI.
Produisez une vidéo de 90 secondes pour l'intégration mondiale qui présente la culture d'entreprise et les directives essentielles à travers différentes régions. Cette vidéo dynamique et multiculturelle doit utiliser la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen pour offrir une formation multilingue, la rendant accessible et informative pour les nouvelles recrues internationales et les départements RH gérant des opérations mondiales.
Créez une vidéo de formation à la conformité de 2 minutes engageante, axée sur la simplification des réglementations complexes pour tous les employés. Le style visuel doit être moderne et épuré avec des graphiques faciles à comprendre, complété par un ton audio amical et rassurant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et le texte-à-vidéo à partir de script pour une création de contenu efficace pour les responsables de formation et les responsables de la conformité.
Concevez une vidéo d'intégration des employés de 45 secondes qui met en avant les principaux avantages de l'entreprise et les premières étapes. Cette vidéo dynamique et rapide doit utiliser la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour créer une solution visuellement attrayante et rentable pour les équipes RH et les petites et moyennes entreprises, démontrant l'efficacité de la création vidéo.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement de la formation à la conformité.
Exploitez les avatars AI pour rendre la formation à la conformité obligatoire plus dynamique et mémorable pour les nouvelles recrues.
Évolutivité de l'intégration de conformité mondiale.
Fournissez des vidéos d'intégration de conformité localisées et cohérentes à une main-d'œuvre mondiale en utilisant la génération vidéo AI multilingue.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de conformité et d'intégration ?
HeyGen simplifie la création de vidéos en permettant aux utilisateurs de générer des vidéos de conformité et d'intégration engageantes à partir d'un script en utilisant des avatars AI réalistes. Notre plateforme vidéo AI puissante transforme le texte en vidéos professionnelles rapidement et efficacement, en faisant un outil de création vidéo robuste pour les nouvelles recrues et les employés.
HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) existants pour la formation à la conformité ?
Oui, HeyGen prend en charge une intégration transparente avec diverses plateformes LMS et offre une intégration SAML SSO pour un accès sécurisé. Vous pouvez personnaliser votre contenu vidéo avec des contrôles de marque et exporter dans différents rapports d'aspect pour s'adapter à divers environnements d'apprentissage, en faisant une plateforme de production vidéo polyvalente.
Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos d'intégration multilingues ?
HeyGen permet aux utilisateurs de localiser la formation à l'intégration et à la conformité en offrant une génération de voix off avancée dans plus de 100 langues. Vous pouvez également ajouter automatiquement des sous-titres/captions, garantissant que vos vidéos d'intégration mondiale sont accessibles et engageantes pour une main-d'œuvre internationale diversifiée.
Comment HeyGen peut-il améliorer l'engagement dans les vidéos de formation à la conformité ?
HeyGen améliore l'engagement dans les vidéos de formation à la conformité grâce à des avatars AI dynamiques, des modèles et scènes diversifiés, et une génération de voix off réaliste. Cette plateforme vidéo AI vous permet de produire un contenu de haute qualité et percutant qui captive votre audience, rendant la formation à la conformité plus efficace et mémorable.