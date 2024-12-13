Développez une vidéo d'intégration de conformité d'une minute présentant les protocoles de sécurité critiques pour les nouvelles recrues. La vidéo doit mettre en scène un avatar AI présentant les informations de manière professionnelle, claire et autoritaire, en utilisant les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour garantir un message cohérent pour les équipes RH et les responsables de la conformité.

Générer une Vidéo