Simplifiez la Formation : Votre Générateur de Vidéos de Formation pour Responsables de la Conformité

Transformez vos vidéos de formation à la conformité avec des avatars AI dynamiques, garantissant un contenu engageant pour tous les employés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de formation engageante de 90 secondes pour les nouveaux employés, expliquant les principes de conduite éthique de base. Visuellement, une approche moderne et conviviale avec les avatars AI de HeyGen présentant des scénarios et des solutions garantirait un ton accessible et relatable. Un style audio clair et conversationnel devrait maintenir l'engagement des spectateurs et simplifier les directives éthiques complexes, rendant ce module de formation à la conformité efficace.
Exemple de Prompt 2
Pour les équipes RH mondiales et les employés internationaux, concevez une vidéo complète de 2 minutes détaillant les politiques anti-corruption et anti-pot-de-vin. Le style visuel doit être sophistiqué et formel, incorporant des exemples concrets et utilisant la génération de voix off de HeyGen pour offrir une traduction multilingue. Mettez en avant la compatibilité SCORM de la vidéo pour un déploiement fluide sur divers systèmes de gestion de l'apprentissage, garantissant une conformité mondiale cohérente.
Exemple de Prompt 3
Créez un guide de démarrage rapide de 45 secondes pour l'intégration des employés, axé sur les meilleures pratiques essentielles en matière de cybersécurité. Le style visuel doit être net et direct, utilisant les modèles vidéo préconçus de HeyGen pour une production rapide et affichant de manière proéminente des sous-titres/légendes pour améliorer l'accessibilité et la rétention d'informations. L'audio doit être dynamique et encourageant, rendant les informations critiques sur la conformité digestes pour les nouvelles recrues.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos de Formation pour Responsables de la Conformité

Transformez facilement des directives de conformité complexes en vidéos de formation engageantes et professionnelles en utilisant l'AI, en dotant votre équipe de connaissances essentielles.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par entrer ou coller votre script de formation. La plateforme utilise la technologie de texte-à-vidéo à partir de script pour donner vie à votre contenu, assurant un message précis et cohérent pour la formation à la conformité.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour être votre instructeur virtuel. Cette étape vous permet de sélectionner un présentateur professionnel et engageant qui résonne avec votre audience, rendant la formation à la conformité plus relatable.
3
Step 3
Ajoutez Voix Off et Personnalisation
Améliorez votre vidéo avec une génération avancée de voix off, en sélectionnant la voix et le ton parfaits. Personnalisez davantage avec de la musique de fond et des visuels pour créer un contenu de formation engageant.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Vidéo
Finalisez votre projet et exportez vos vidéos de formation à la conformité de haute qualité. Ces vidéos professionnelles sont prêtes pour une intégration fluide dans votre système de gestion de l'apprentissage (LMS), délivrant efficacement des informations critiques à vos responsables de la conformité et équipes RH.

Cas d'Utilisation

Cas d'Utilisation

Démystifier la Conformité Complexe

Simplifiez les informations réglementaires complexes en formats vidéo clairs et facilement digestibles pour tous les employés.

Questions Fréquemment Posées

HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants pour la formation à la conformité ?

Oui, les vidéos HeyGen sont conçues pour une intégration fluide avec les LMS et une compatibilité SCORM, permettant aux équipes RH de déployer et de suivre facilement les vidéos de formation à la conformité. Cela assure une distribution efficace de contenus de formation engageants à travers votre organisation.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation pour les responsables de la conformité ?

HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos de formation pour les responsables de la conformité, simplifiant le processus en convertissant le texte en vidéo à partir d'un script en utilisant des avatars AI réalistes. Cette plateforme vidéo AI vous permet de produire rapidement des vidéos de formation à la conformité de haute qualité sans tournage traditionnel.

HeyGen prend-il en charge les options multilingues pour la formation à la conformité mondiale ?

Absolument, la plateforme vidéo AI de HeyGen offre des capacités de traduction multilingue robustes, y compris une génération avancée de voix off. Cela garantit que votre formation à la conformité critique peut être délivrée efficacement à une main-d'œuvre mondiale et diversifiée.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre la formation à la conformité plus engageante ?

HeyGen améliore le contenu de formation engageant grâce à des modèles vidéo préconçus et la possibilité d'intégrer des éléments interactifs comme des quiz. Vous pouvez également personnaliser les vidéos avec des contrôles de marque, assurant que votre formation à la conformité s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise.

