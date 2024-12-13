Générateur de Vidéos de Notes de Conformité : Créez des Formations de Conformité avec l'AI
Transformez instantanément des notes de conformité en vidéos de formation engageantes avec la conversion de texte en vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de 45 secondes destinée au personnel existant, fournissant une mise à jour rapide sur une nouvelle politique de conformité en matière de protection des données. Adoptez un style visuel direct et informatif avec des textes animés en surbrillance et un avatar AI professionnel délivrant le message, en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir de script et des sous-titres pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour les managers, illustrant les 'à faire et à ne pas faire' de la conduite éthique dans un contexte de vente. Le style visuel et audio doit être net et moderne, avec des transitions de scène dynamiques à partir de Modèles & scènes, complétées par des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour renforcer les bonnes pratiques.
Développez une vidéo explicative de 90 secondes pour les responsables de la conformité, résumant les récents changements réglementaires en matière de reporting financier. Le récit doit être autoritaire et détaillé, utilisant un générateur de vidéo AI pour présenter des informations complexes clairement à travers un avatar AI professionnel. Exploitez la conversion de texte en vidéo à partir de script pour l'exactitude et incluez des sous-titres pour une compréhension complète.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement dans la Formation à la Conformité.
Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour augmenter significativement l'engagement et la rétention dans la formation à la conformité pour une meilleure compréhension.
Élargissez la Distribution de la Formation à la Conformité.
Générez rapidement un volume plus élevé de cours de formation à la conformité pour atteindre efficacement tous les apprenants mondiaux avec facilité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de formation à la conformité ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen transforme les vidéos de formation à la conformité standard en expériences engageantes. Utilisez des avatars AI professionnels et la conversion de texte en vidéo à partir de script pour créer un contenu percutant.
HeyGen propose-t-il des outils créatifs pour rendre les vidéos de formation plus engageantes ?
Absolument. HeyGen offre une large gamme de modèles & scènes, ainsi qu'un soutien étendu de bibliothèque de médias/stock, pour créer des vidéos de formation hautement engageantes. Nos capacités AI génératives garantissent que votre contenu captive votre audience.
Quels types d'avatars AI et de fonctionnalités de conversion de texte en vidéo HeyGen prend-il en charge ?
HeyGen prend en charge une gamme diversifiée d'avatars AI professionnels, donnant vie à vos scripts grâce à une technologie sophistiquée de conversion de texte en vidéo à partir de script. De plus, HeyGen inclut une génération avancée de voix off pour personnaliser l'audio de votre vidéo.
HeyGen peut-il aider à intégrer des notes de conformité et des fonctionnalités d'accessibilité dans les vidéos ?
Oui, HeyGen intègre parfaitement les notes de conformité et les fonctionnalités d'accessibilité essentielles comme les sous-titres automatiques dans vos vidéos. Cela garantit clarté et respect des normes pour tout le contenu de formation et d'intégration.