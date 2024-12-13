Créateur de Vidéo de Module de Conformité : Améliorez la Formation et la Rétention

Une vidéo de module de conformité de 45 secondes pour les nouveaux employés de divers départements devrait présenter des avatars IA amicaux dans des scènes lumineuses et accueillantes. Ce contenu engageant, narré par une voix off professionnelle IA, introduira les politiques de base de l'entreprise.

Exemple de Prompt 1
Les équipes de formation et développement ont besoin d'une vidéo de formation conforme aux politiques de 60 secondes qui démontre efficacement les mises à jour des informations réglementaires. Son style visuel propre et corporatif, combiné avec du texte à l'écran et une voix confiante et articulée, peut être facilement généré grâce à la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script, avec des sous-titres précis pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Simplifiez les directives éthiques complexes pour tous les employés avec un exemple de créateur de vidéo de formation IA de 30 secondes. Utilisez des visuels modernes et nets avec des transitions de scène dynamiques de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnés d'une bande sonore entraînante et d'une voix IA claire, pour maximiser la rétention des connaissances lors de rappels rapides.
Exemple de Prompt 3
Pour les départements RH visant à renforcer la culture d'entreprise, créez une vidéo génératrice de formation de conformité de 50 secondes qui met l'accent sur le branding personnalisé. Cet aspect esthétique poli et professionnel, intégrant des logos et des couleurs personnalisés, utilise les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le redimensionnement et l'exportation des formats, livré par une voix IA chaleureuse et autoritaire.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéo de Module de Conformité

Générez facilement des vidéos de formation engageantes et conformes aux politiques pour votre équipe. Rationalisez votre processus de formation et développement avec la création de contenu pilotée par l'IA et une distribution facile.

Collez Votre Script
Commencez par coller votre texte de formation à la conformité dans la plateforme. La capacité de HeyGen de "texte en vidéo à partir d'un script" transforme instantanément votre contenu écrit en une base vidéo dynamique.
Choisissez Votre Avatar IA
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars IA" pour représenter votre marque et transmettre votre message. Améliorez l'engagement avec des options de voix off IA au son naturel, donnant vie à vos modules de conformité.
Appliquez un Branding Personnalisé
Assurez la cohérence de la marque en appliquant un "branding personnalisé" à vos vidéos de formation. Intégrez votre logo, vos couleurs et vos éléments visuels pour créer un contenu professionnel et reconnaissable en utilisant les contrôles de branding.
Exportez pour Distribution
Finalisez vos vidéos de formation à la conformité et exportez-les dans divers formats, y compris des options "conformes SCORM". Intégrez facilement avec votre LMS pour une distribution fluide et une meilleure rétention des connaissances dans toute votre organisation.

Simplifiez les Sujets de Conformité Complexes

Clarifiez les réglementations et politiques de conformité complexes en utilisant des vidéos générées par l'IA, rendant les informations essentielles digestes et faciles à comprendre pour tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité et l'engagement des vidéos de formation à la conformité ?

HeyGen vous permet de transformer les vidéos de formation à la conformité traditionnelles en contenu engageant en utilisant des avatars IA réalistes et des scènes dynamiques. Ses capacités de génération de contenu pilotées par l'IA rendent la création d'expériences d'apprentissage captivantes et mémorables simple pour la formation à la conformité.

Quel est le processus pour générer des modules de conformité en utilisant le créateur de vidéo IA de HeyGen ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de module de conformité. Il suffit d'entrer votre script, et le créateur de vidéo de formation IA de HeyGen générera une vidéo professionnelle avec un avatar IA parlant votre contenu, permettant une génération rapide et efficace de formation à la conformité.

HeyGen prend-il en charge le branding personnalisé pour le contenu de formation conforme aux politiques ?

Absolument, HeyGen permet un branding personnalisé robuste dans vos vidéos de formation conformes aux politiques, garantissant que l'identité de votre organisation est constamment reflétée. Cette fonctionnalité aide à maintenir la cohésion de la marque sur toutes vos plateformes d'eLearning.

Le créateur de vidéo de formation IA de HeyGen peut-il aider les équipes de formation et développement à améliorer la rétention des connaissances ?

Oui, le créateur de vidéo de formation IA de HeyGen aide les équipes de formation et développement à créer des formations à la conformité très engageantes et visuellement riches, ce qui est crucial pour améliorer la rétention des connaissances. Le format vidéo dynamique garde les apprenants concentrés et aide à solidifier la compréhension de sujets complexes.

