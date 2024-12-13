Créateur de Vidéo de Module de Conformité : Améliorez la Formation et la Rétention
Générez des formations engageantes et conformes aux politiques avec des avatars IA pour une meilleure rétention des connaissances.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Les équipes de formation et développement ont besoin d'une vidéo de formation conforme aux politiques de 60 secondes qui démontre efficacement les mises à jour des informations réglementaires. Son style visuel propre et corporatif, combiné avec du texte à l'écran et une voix confiante et articulée, peut être facilement généré grâce à la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script, avec des sous-titres précis pour l'accessibilité.
Simplifiez les directives éthiques complexes pour tous les employés avec un exemple de créateur de vidéo de formation IA de 30 secondes. Utilisez des visuels modernes et nets avec des transitions de scène dynamiques de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnés d'une bande sonore entraînante et d'une voix IA claire, pour maximiser la rétention des connaissances lors de rappels rapides.
Pour les départements RH visant à renforcer la culture d'entreprise, créez une vidéo génératrice de formation de conformité de 50 secondes qui met l'accent sur le branding personnalisé. Cet aspect esthétique poli et professionnel, intégrant des logos et des couleurs personnalisés, utilise les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le redimensionnement et l'exportation des formats, livré par une voix IA chaleureuse et autoritaire.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment Fonctionne un Créateur de Vidéo de Module de Conformité
Générez facilement des vidéos de formation engageantes et conformes aux politiques pour votre équipe. Rationalisez votre processus de formation et développement avec la création de contenu pilotée par l'IA et une distribution facile.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Stimulez une participation plus élevée et améliorez la rétention des connaissances pour les formations à la conformité critiques avec un contenu engageant piloté par l'IA.
Échelle de la Formation à la Conformité à l'Échelle Mondiale.
Produisez efficacement de nombreux modules de conformité et distribuez-les à l'échelle mondiale, garantissant une formation cohérente et accessible pour tous les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité et l'engagement des vidéos de formation à la conformité ?
HeyGen vous permet de transformer les vidéos de formation à la conformité traditionnelles en contenu engageant en utilisant des avatars IA réalistes et des scènes dynamiques. Ses capacités de génération de contenu pilotées par l'IA rendent la création d'expériences d'apprentissage captivantes et mémorables simple pour la formation à la conformité.
Quel est le processus pour générer des modules de conformité en utilisant le créateur de vidéo IA de HeyGen ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de module de conformité. Il suffit d'entrer votre script, et le créateur de vidéo de formation IA de HeyGen générera une vidéo professionnelle avec un avatar IA parlant votre contenu, permettant une génération rapide et efficace de formation à la conformité.
HeyGen prend-il en charge le branding personnalisé pour le contenu de formation conforme aux politiques ?
Absolument, HeyGen permet un branding personnalisé robuste dans vos vidéos de formation conformes aux politiques, garantissant que l'identité de votre organisation est constamment reflétée. Cette fonctionnalité aide à maintenir la cohésion de la marque sur toutes vos plateformes d'eLearning.
Le créateur de vidéo de formation IA de HeyGen peut-il aider les équipes de formation et développement à améliorer la rétention des connaissances ?
Oui, le créateur de vidéo de formation IA de HeyGen aide les équipes de formation et développement à créer des formations à la conformité très engageantes et visuellement riches, ce qui est crucial pour améliorer la rétention des connaissances. Le format vidéo dynamique garde les apprenants concentrés et aide à solidifier la compréhension de sujets complexes.