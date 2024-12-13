Générateur de Vidéos d'Introduction à la Conformité : Contenu Rapide et Engagé

Créez rapidement des vidéos de formation à la conformité engageantes avec des avatars AI pour simplifier l'intégration des employés et stimuler l'engagement.

Développez une vidéo convaincante d'une minute destinée aux équipes RH et aux professionnels de l'informatique, démontrant l'efficacité d'un générateur de vidéos d'introduction à la conformité. Ce tutoriel technique doit présenter un style visuel moderne et épuré avec des instructions claires à l'écran, complétées par une bande sonore professionnelle et entraînante ainsi qu'une narration précise. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour rédiger rapidement le contenu et améliorez la présentation avec des avatars AI réalistes pour guider les spectateurs dans l'utilisation des outils AI pour la conformité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo courte engageante de 45 secondes conçue pour les nouveaux employés lors de l'intégration, en se concentrant sur une introduction à la formation sur la conformité réglementaire. Le style visuel doit être amical et accueillant, incorporant des modèles vidéo personnalisables et des graphiques animés, accompagnés d'une voix off encourageante et chaleureuse générée via la capacité de génération de voix off de HeyGen. L'objectif est de rendre la conformité accessible et engageante, en établissant un ton positif dès le premier jour.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo professionnelle de 2 minutes ciblant les employés existants pour des rappels de formation annuels ou des annonces de changements de politique cruciaux. Cette vidéo doit adopter un style visuel poli et autoritaire mais accessible, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour délivrer des informations clés de manière directe et claire. Incorporez des effets sonores subtils pour souligner les points critiques et assurez une accessibilité complète en ajoutant des sous-titres pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes mettant en avant la rapidité et l'impact d'un créateur de vidéos de conformité pour les vidéos de formation à la sécurité, destinée aux responsables des opérations et aux agents de sécurité. La narration visuelle doit être concise et percutante, avec des coupes rapides de scénarios de sécurité pertinents issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnée d'une conception sonore dynamique. Démontrez à quel point ces vidéos peuvent être facilement adaptées à diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de format d'image.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Introduction à la Conformité

Créez facilement des vidéos de formation à la conformité engageantes avec des avatars AI et des modèles personnalisables, simplifiant la communication réglementaire essentielle pour votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par saisir votre message de conformité sous forme de texte, ou choisissez parmi notre bibliothèque de modèles vidéo personnalisables conçus pour divers besoins de formation. Cette étape fondamentale garantit que votre contenu est structuré et professionnel.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Vos Visuels
Améliorez votre vidéo en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre contenu. Enrichissez davantage votre message avec des médias de notre vaste bibliothèque, donnant vie à votre introduction à la conformité.
3
Step 3
Générez la Voix Off et les Sous-titres
Générez automatiquement une voix off naturelle à partir de votre script. De plus, utilisez le générateur de sous-titres AI pour fournir des sous-titres précis, garantissant que votre vidéo est accessible et compréhensible pour tous les employés.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Contenu Engagé
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la dans le format et le ratio d'image souhaités. Votre vidéo de conformité professionnelle et engageante est maintenant prête à être partagée dans toute votre organisation, assurant une communication efficace des politiques clés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Sujets Complexes de Sécurité et de Réglementation

Simplifiez les vidéos de formation à la sécurité complexes et le contenu de formation à la conformité réglementaire, rendant les informations vitales accessibles et engageantes pour tous les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos de formation à la conformité ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation à la conformité engageantes en utilisant des outils AI avancés, y compris la conversion de texte en vidéo à partir d'un script. Notre plateforme propose des modèles vidéo personnalisables, permettant aux équipes RH de générer rapidement du contenu professionnel sans expérience approfondie en montage vidéo.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les avatars AI dans le contenu de conformité ?

HeyGen offre des capacités techniques robustes pour créer divers avatars AI, permettant une touche personnalisée dans vos besoins de générateur de vidéos d'introduction à la conformité. Ces avatars AI peuvent transmettre vos messages critiques, assurant un engagement accru des employés à travers divers modules de formation à la conformité réglementaire.

Comment HeyGen peut-il améliorer l'accessibilité et la portée du contenu vidéo de conformité ?

HeyGen améliore l'accessibilité des vidéos de formation à la conformité grâce à son générateur de sous-titres AI et ses capacités de voix off, garantissant que le contenu est compris par un public plus large. Cela est crucial pour les rappels de formation annuels et les annonces de changements de politique, rendant vos vidéos de formation à la sécurité plus inclusives.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour les vidéos de conformité professionnelles ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos de conformité complet, offrant des contrôles de marque étendus, y compris la personnalisation de logo et de couleur. Cela garantit que vos vidéos de formation à la conformité réglementaire sont non seulement engageantes mais aussi qu'elles maintiennent votre identité et votre professionnalisme d'entreprise.

