Développez une vidéo concise d'une minute destinée aux nouveaux employés pour introduire les vidéos de formation essentielles à la conformité, garantissant une expérience d'intégration fluide. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un avatar AI amical expliquant les politiques de l'entreprise sur un ton accueillant, complété par des sous-titres clairs pour renforcer les informations clés. Cette suggestion utilise les `AI avatars` et `subtitles/captions` de HeyGen pour une communication efficace.

