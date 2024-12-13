Révolutionnez le Contenu avec Notre Générateur de Vidéos Explicatives de Conformité

Exploitez les avatars AI et notre technologie de texte-à-vidéo fluide pour des vidéos de formation rentables, assurant la conformité réglementaire en toute simplicité.

Créez une vidéo convaincante d'une minute ciblant les responsables de formation en entreprise et les professionnels de la formation et du développement, montrant comment l'utilisation d'avatars AI dans les vidéos explicatives de conformité permet de réaliser des économies significatives. Le style visuel doit être professionnel et épuré avec une touche légèrement futuriste, complété par une voix off autoritaire, mettant en avant la génération de voix off efficace de HeyGen et les avatars AI pour la création automatisée de vidéos.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 90 secondes pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises et les responsables de la conformité, démontrant la création fluide de contenu de conformité réglementaire à l'aide d'une interface conviviale. Utilisez une animation de style infographique engageante avec une voix amicale et informative. Cette vidéo doit mettre en avant la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen et la variété de modèles et de scènes disponibles.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 2 minutes destinée aux équipes d'entreprise mondiales et aux départements RH internationaux, illustrant comment HeyGen facilite la formation à la conformité dans plusieurs langues. Les visuels doivent être multiculturels et vibrants, mettant en scène divers avatars AI délivrant des voix off multilingues, tout en soulignant les sous-titres/captions automatiques pour une accessibilité améliorée, parfait pour les solutions d'entreprise avec une sécurité de niveau entreprise.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 45 secondes pour les concepteurs pédagogiques et les créateurs de contenu, axée sur la transformation rapide des scripts textuels en vidéos de formation de haute qualité. L'esthétique visuelle doit être moderne et minimaliste avec des superpositions de texte nettes, soutenue par une voix énergique et concise. Cette vidéo doit mettre en avant la puissante capacité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen et le vaste support de bibliothèque/média de stock pour alimenter le moteur créatif.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment les Vidéos Explicatives de Conformité Sont Générées

Transformez sans effort des informations de conformité complexes en vidéos claires et engageantes qui garantissent compréhension et adhésion, économisant temps et ressources.

1
Step 1
Collez Votre Script de Conformité
Commencez par entrer votre contenu de conformité directement dans HeyGen. Notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script vous permet de transformer instantanément vos politiques et directives écrites en un récit vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre marque et transmettre votre message avec professionnalisme. Sélectionnez le porte-parole numérique parfait pour articuler clairement des sujets complexes de conformité réglementaire.
3
Step 3
Appliquez le Branding et la Voix
Améliorez votre vidéo avec des éléments de branding personnalisés en utilisant nos contrôles de branding (logo, couleurs). Ajustez la génération de voix off pour correspondre à votre ton souhaité, assurant la cohérence et renforçant l'identité de votre entreprise tout au long de l'explicatif.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo Explicative
D'un simple clic, rendez votre vidéo explicative de conformité complète. Exploitez la création de vidéos automatisée pour produire efficacement du contenu de haute qualité, prêt à être partagé, simplifiant la formation et la communication au sein de votre organisation.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier le Contenu Réglementaire Complexe

Utilisez le créateur de vidéos AI de HeyGen pour simplifier les sujets réglementaires et de conformité complexes, transformant le texte en vidéo pour une compréhension plus claire.

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qui rend HeyGen un créateur de vidéos AI efficace ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos AI avancé, permettant aux utilisateurs de convertir rapidement du texte en vidéo à partir de script grâce à son moteur créatif. Cette capacité de création de vidéos automatisée réduit considérablement le temps et les efforts de production pour divers besoins de contenu.

HeyGen peut-il créer des avatars AI personnalisés avec génération de voix off naturelle ?

Oui, HeyGen permet la création de divers avatars AI capables de transmettre votre message avec une génération de voix off réaliste dans plusieurs langues. Cette combinaison puissante garantit un contenu vidéo engageant et authentique pour un public mondial.

HeyGen aide-t-il à générer des vidéos explicatives de conformité ?

Oui, HeyGen est un puissant générateur de vidéos explicatives de conformité, spécialement conçu pour aider à créer des vidéos de formation complètes. Il soutient la conformité réglementaire en rendant l'information complexe compréhensible grâce à un contenu visuel engageant.

Quelles solutions d'entreprise et fonctionnalités de sécurité HeyGen offre-t-il ?

HeyGen fournit des solutions d'entreprise robustes équipées d'une sécurité de niveau entreprise pour protéger vos données et projets. Notre interface conviviale garantit que les équipes peuvent facilement collaborer et produire du contenu vidéo de haute qualité à grande échelle.

