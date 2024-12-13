Votre Générateur Ultime d'Explications de Conformité pour la Formation

Automatisez les exigences réglementaires complexes en vidéos de formation engageantes pour les employés, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une efficacité et des économies de coûts optimales.

Créez une vidéo de 60 secondes ciblant les départements RH et les responsables de formation, montrant comment produire facilement des vidéos de formation sur la conformité engageantes. Le style visuel doit être professionnel avec des visuels animés clairs, complétés par une voix off amicale et autoritaire, utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer des explications complexes en contenu digeste sans effort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises et les équipes marketing, illustrant les économies de coûts significatives et l'efficacité de la création de vidéos explicatives. Adoptez un style visuel animé moderne et énergique avec une musique de fond entraînante et une voix off dynamique, mettant en avant l'utilisation des avatars AI de HeyGen pour donner vie à vos messages sans avoir besoin d'acteurs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux responsables juridiques et de conformité, démontrant comment simplifier les exigences réglementaires complexes. La vidéo doit présenter des visuels propres et concis avec des textes stratégiques à l'écran, accompagnés d'une voix off calme et informative générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, aidant à rationaliser la gestion des documents.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo engageante de 75 secondes pour les équipes de communication interne et les chefs d'équipe, présentant HeyGen comme un créateur de vidéos AI pour des communications internes diversifiées et des processus automatisés. Utilisez un style visuel engageant et adaptable, mélangeant des séquences d'archives et des animations simples, avec une voix off claire et professionnelle, en tirant parti des modèles et scènes de HeyGen pour une création de contenu rapide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Explications de Conformité

Transformez sans effort des informations de conformité complexes en vidéos explicatives claires et engageantes à l'aide de l'AI, simplifiant vos processus de formation des employés.

1
Step 1
Téléchargez Votre Contenu de Conformité
Collez votre texte ou téléchargez des documents contenant des exigences réglementaires. Notre plateforme utilise ensuite la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour convertir automatiquement votre contenu en un script vidéo complet.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Améliorez l'engagement en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre message de conformité. Cette fonctionnalité du créateur de vidéos AI aide à créer une explication professionnelle et relatable.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels et la Narration
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des visuels animés et en sélectionnant le ton parfait avec notre génération de voix off avancée. Affinez chaque détail pour une explication conviviale.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo de Formation
Revoyez votre explication et apportez les ajustements finaux. Une fois satisfait, exportez facilement vos vidéos de formation sur la conformité de haute qualité prêtes à être utilisées immédiatement dans la formation des employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Explications Réglementaires Complexes

.

Transformez des règles et procédures de conformité complexes en vidéos explicatives faciles à comprendre, favorisant la clarté et l'adhésion.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation sur la conformité ?

HeyGen agit comme un générateur d'explications de conformité intuitif, transformant des exigences réglementaires complexes en explications engageantes et conviviales. Notre créateur de vidéos AI utilise la technologie de texte-à-vidéo et des avatars AI pour rationaliser la production de matériel de formation essentiel pour les employés.

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que créateur de vidéos AI pour le contenu explicatif ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos explicatives professionnelles, en s'appuyant sur des avatars AI avancés et la génération de voix off. Sa plateforme intuitive prend en charge des processus automatisés comme la conversion de texte en vidéo, garantissant des visuels animés de haute qualité pour diverses applications.

Comment HeyGen peut-il contribuer à des économies de coûts significatives dans la production vidéo ?

HeyGen réduit considérablement les dépenses associées à la création vidéo traditionnelle grâce à des processus automatisés et son créateur de vidéos AI efficace. En utilisant la technologie de texte-à-vidéo et des avatars AI, les entreprises peuvent produire rapidement du contenu de haute qualité, entraînant des économies de coûts substantielles.

Quelles fonctionnalités uniques HeyGen offre-t-il pour transformer le texte en vidéo ?

HeyGen offre des capacités robustes de texte-à-vidéo, permettant aux utilisateurs de transformer facilement des scripts en vidéos dynamiques avec des avatars AI et la génération de voix off. La plateforme inclut également des contrôles de marque et un support de bibliothèque multimédia pour personnaliser les visuels animés pour un rendu professionnel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo