Créez une vidéo d'analyse concurrentielle dynamique de 60 secondes, destinée aux équipes marketing internes et aux chefs de produit, mettant en avant les principales tendances du marché et les stratégies des concurrents. Le style visuel doit être axé sur les données et captivant, en utilisant des graphiques et des diagrammes animés, complétés par une voix off confiante et professionnelle générée directement à partir d'un script grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour articuler clairement des insights complexes en stratégie marketing.

Générer une Vidéo