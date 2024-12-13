Votre Créateur de Vidéos Avantage Compétitif : Dominez Votre Marché

Transformez vos idées en vidéos marketing de haute qualité instantanément. Exploitez le texte en vidéo à partir de script pour captiver votre audience et renforcer la fidélité à la marque.

Créez une vidéo convaincante de 45 secondes ciblant les responsables marketing et les propriétaires de petites entreprises, montrant comment HeyGen offre une solution de 'créateur de vidéos avantage compétitif' significative. Adoptez un style visuel professionnel et moderne avec une bande sonore énergique et une voix off confiante. Illustrez l'intégration transparente des 'avatars AI' pour personnaliser les messages et améliorer les stratégies de 'marketing vidéo', démontrant la facilité d'utilisation et l'impact.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une courte vidéo inspirante de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux entrepreneurs, en mettant l'accent sur le pouvoir du 'storytelling' dans la 'création vidéo'. Utilisez une esthétique engageante et visuellement riche, accompagnée d'une musique de fond entraînante et d'un récit clair livré via 'Texte en vidéo à partir de script'. Mettez en avant la rapidité avec laquelle des histoires captivantes peuvent être mises en vie, captivant les audiences et stimulant l'engagement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promo dynamique de 60 secondes pour les marketeurs des réseaux sociaux et les entreprises de commerce électronique, mettant en avant comment créer des 'vidéos de haute qualité' pour les 'vidéos sur les réseaux sociaux'. Adoptez un style rapide et visuellement attrayant avec une musique tendance et entraînante. Démontrez l'efficacité de l'utilisation des 'Modèles & scènes' de HeyGen pour créer des 'vidéos promo' accrocheuses et transmettre efficacement des messages avec des 'Sous-titres/captions' automatiques pour une portée plus large.
Exemple de Prompt 3
Concevez une 'vidéo d'entreprise' informative de 45 secondes destinée aux formateurs d'entreprise et aux professionnels des RH, en se concentrant sur la création de 'vidéos de formation' efficaces. Le style visuel et audio doit être clair, professionnel et facile à suivre, avec un 'Acteur vocal AI' amical. Expliquez comment la 'génération de voix off' peut simplifier la production de contenu éducatif engageant et cohérent, améliorant les expériences d'apprentissage sans avoir besoin de talents vocaux professionnels.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Avantage Compétitif

Exploitez la création vidéo alimentée par l'AI pour développer un contenu convaincant qui met en valeur vos forces uniques et différencie votre marque sur le marché.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par entrer ou coller votre script vidéo dans l'éditeur de texte. Notre fonctionnalité de texte en vidéo alimentée par l'AI transforme votre contenu écrit en scènes dynamiques, posant les bases d'un storytelling puissant.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez votre message en choisissant parmi une gamme diversifiée d'Avatars AI. Ces présentateurs réalistes ajoutent une touche humaine à votre vidéo, aidant à engager votre audience et à transmettre votre message efficacement.
3
Step 3
Ajoutez Branding & Voix Off
Intégrez l'identité de votre marque en appliquant des couleurs, logos et polices personnalisés. Ensuite, utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour créer une narration professionnelle, ou téléchargez votre propre audio pour une touche personnalisée, améliorant vos efforts de marketing vidéo.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Haute Qualité
Finalisez votre projet en exportant votre vidéo dans divers formats d'aspect et résolutions. Produisez des vidéos de haute qualité prêtes pour n'importe quelle plateforme, assurant que votre message atteigne son audience cible avec clarté et impact.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant les Histoires de Succès des Clients

.

Développez des vidéos convaincantes alimentées par l'AI pour mettre en avant les témoignages clients, renforçant la confiance et mettant en valeur votre proposition de valeur unique.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour le marketing ?

HeyGen utilise des outils alimentés par l'AI et un éditeur intuitif de glisser-déposer pour simplifier le processus de création vidéo. Vous pouvez facilement générer des vidéos de haute qualité en utilisant divers Avatars AI et des modèles conçus professionnellement pour vos besoins en marketing vidéo, y compris les vidéos sur les réseaux sociaux et les vidéos promo.

HeyGen peut-il aider à raconter des histoires percutantes à travers la vidéo ?

Absolument. HeyGen transforme le texte en vidéo, permettant un storytelling puissant avec des Acteurs Vocaux AI et des Avatars AI. Vous pouvez créer un contenu vidéo convaincant pour des vidéos d'entreprise, des vidéos de formation ou des vidéos marketing en fournissant simplement votre script.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos avantage compétitif ?

HeyGen offre un avantage compétitif inégalé dans la création vidéo en proposant des modèles vidéo alimentés par l'AI et de vastes options de personnalisation. Avec HeyGen, vous pouvez produire du contenu de marque efficacement, en utilisant des contrôles de marque, de la musique et des transitions pour créer des visuels uniques qui se démarquent.

Comment les outils alimentés par l'AI de HeyGen améliorent-ils la production créative ?

Les outils alimentés par l'AI de HeyGen, y compris le Générateur de Sous-titres AI et la fonctionnalité de texte en vidéo, améliorent considérablement la production créative en automatisant des tâches complexes. Cela permet aux utilisateurs de se concentrer sur le storytelling et les aspects visuels, créant des vidéos de haute qualité et des histoires animées avec une facilité sans précédent.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo