Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Tu n'aimes pas le résultat ?
Essaie l'une de ces commandes.

Indication 1
Dans cette vidéo de 60 secondes, plongez dans l'univers de la personnalisation de vidéos avec les modèles de vidéo comparatifs de HeyGen. Conçu pour les professionnels créatifs, cette vidéo met en avant l'utilisation d'avatars d'intelligence artificielle et de textes dynamiques pour donner vie à vos idées. Le style visuel est élégant et moderne, complété par une piste audio soigneusement sélectionnée de la bibliothèque de médias de HeyGen, assurant que votre audience soit informée et divertie.
Indication 2
Explorez l'expertise technique de l'outil d'enregistrement d'écran HeyGen dans une vidéo concise de 30 secondes conçue pour les éducateurs et les formateurs. Cette vidéo met en avant la facilité de capturer et d'éditer du contenu avec la fonction de redimensionnement du rapport d'aspect et l'exportation de HeyGen. Le style visuel est épuré et professionnel, avec une génération de voix off claire qui guide les spectateurs à travers le processus, en faisant un outil essentiel pour un enseignement en ligne efficace.
Indication 3
Libérez votre créativité dans une vidéo de 45 secondes qui démontre la polyvalence des options de personnalisation vidéo de HeyGen. Destinée aux marketeurs et stratèges de marque, cette vidéo utilise des préréglages de texte dynamiques et la création de vidéo par IA pour élaborer des récits convaincants. Le style visuel et sonore est audacieux et énergique, conçu pour laisser une impression durable sur votre audience, en montrant le potentiel complet des modèles et scènes de HeyGen.
Copier le message
Colle dans la zone de création
Regarde comment ta vidéo prend vie
Moteur Créatif

Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA en action

Création de vidéo native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Objectif

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Critiques

Comment utiliser un créateur de vidéos comparatives

Créez facilement des vidéos comparatives attrayantes en utilisant nos outils et fonctionnalités intuitives.

1
Step 1
Crée ta vidéo avec des avatars IA
Commencez à utiliser nos avatars IA pour donner vie à votre vidéo comparative. Ces avatars peuvent vous aider à présenter des informations de manière dynamique et attrayante, rendant votre contenu plus relatable et percutant.
2
Step 2
Choisis parmi des modèles de vidéo comparatifs
Sélectionnez un modèle qui correspond à vos besoins dans notre vaste bibliothèque de modèles de vidéos comparatives. Ces modèles sont conçus pour accélérer votre processus de création de vidéos, vous permettant de vous concentrer sur la personnalisation du contenu pour l'adapter à votre message.
3
Step 3
Ajouter des textes dynamiques et des infographies
Améliorez votre vidéo en ajoutant des textes dynamiques et des infographies. Ces éléments peuvent aider à transmettre des informations complexes de manière claire et efficace, en assurant que votre audience comprenne les points clés de votre comparaison.
4
Step 4
Exporte ta vidéo personnalisée
Une fois que vous êtes satisfait de votre vidéo, exportez-la dans le format souhaité. Notre plateforme prend en charge diverses options de redimensionnement de rapport d'aspect et d'exportation, assurant que votre vidéo soit prête pour n'importe quelle plateforme ou présentation.

Cas d'utilisation

HeyGen donne du pouvoir aux créateurs avec son créateur de vidéos comparatives avancé, offrant des fonctionnalités dynamiques de montage vidéo et des modèles personnalisables pour améliorer le récit d'histoires. Profitez des outils de HeyGen pour créer des vidéos attrayantes et informatives sans effort.

Présenter des histoires de réussite de clients

Utilize HeyGen's video customization features to highlight customer success stories with compelling comparison videos.

Questions Fréquentes

Comment la créativité est-elle améliorée par le créateur de vidéos comparatives de HeyGen ?

Le créateur de vidéos comparatives HeyGen propose une variété d'outils créatifs, y compris des textes dynamiques et des infographies, qui permettent aux utilisateurs de créer des vidéos visuellement attrayantes. Avec des modèles personnalisables, vous pouvez facilement comparer différents éléments de manière visuellement séduisante.

Quelles fonctions de montage vidéo offre HeyGen ?

HeyGen offre un ensemble robuste de fonctionnalités d'édition vidéo, y compris la création de vidéos assistée par IA, la génération de voix off et de sous-titres. Ces outils garantissent que vos vidéos soient polies et professionnelles, répondant à la fois aux besoins créatifs et techniques.

Puis-je utiliser HeyGen pour l'enregistrement d'écran et la personnalisation de vidéos ?

Oui, HeyGen comprend un outil d'enregistrement d'écran qui s'intègre parfaitement avec ses options de personnalisation vidéo. Vous pouvez personnaliser vos vidéos avec des contrôles de marque, tels que des logos et des couleurs, pour maintenir la cohérence de la marque.

Qu'est-ce qui rend les modèles vidéo de HeyGen uniques ?

Les modèles vidéo de HeyGen sont conçus pour être créatifs et fonctionnels, offrant une variété de modèles de vidéo comparatifs faciles à personnaliser. Avec un accès à une bibliothèque de musique et des préréglages de texte, vous pouvez créer des vidéos captivantes sans effort.

