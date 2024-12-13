Créateur de Vidéos Publicitaires Comparatives : Boostez le ROI de Votre Campagne

Créez des vidéos comparatives dynamiques et augmentez l'engagement en utilisant des avatars AI pour donner vie à vos campagnes publicitaires facilement et à moindre coût.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un tutoriel technique de 90 secondes pour les développeurs de logiciels, démontrant la puissance de HeyGen en tant que créateur de vidéos comparatives intuitif. Employez un style visuel moderne et épuré avec un avatar AI engageant pour guider les spectateurs à travers des comparaisons de fonctionnalités étape par étape, complété par une voix off calme et instructive. Concentrez-vous sur l'illustration de la performance côte à côte de deux fonctionnalités de code distinctes en utilisant les capacités de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo didactique de 2 minutes pour les rédacteurs techniques, illustrant comment HeyGen simplifie la création de vidéos comparatives techniques détaillées. Adoptez un style visuel très soigné, axé sur les infographies, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement des scénarios comparatifs. Assurez une génération de voix off nette et claire, renforcée par des sous-titres/captions précis pour aider à la compréhension des termes techniques complexes, simplifiant le processus de création de publicités pour les nouveaux lancements de produits.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes ciblant les ingénieurs DevOps, montrant la capacité de HeyGen en tant que créateur de vidéos AI agile pour comparer différents environnements de plateforme. Employez un style rapide et visuellement riche, en tirant parti de la vaste bibliothèque de médias/stock pour un B-roll percutant. Montrez crucialement la flexibilité du redimensionnement des ratios d'aspect et des exports pour optimiser le contenu comparatif à travers divers documents techniques et plateformes de médias sociaux.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Publicitaires Comparatives

Créez sans effort des publicités vidéo comparatives convaincantes avec l'AI. Mettez en avant les différences de produits, soulignez les avantages et convertissez les spectateurs en clients.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle
Choisissez parmi une variété de "modèles vidéo" professionnels spécialement conçus pour les publicités comparatives. Cela lance votre projet, fournissant un cadre prêt à personnaliser pour vos besoins de "créateur de vidéos comparatives".
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Remplissez le modèle choisi avec des visuels de produits, du texte et des données. Utilisez des mises en page "écran partagé" pour présenter clairement des comparaisons côte à côte, parfait pour votre projet de "créateur de vidéos publicitaires comparatives".
3
Step 3
Créez des Voix Off Professionnelles
Générez des récits percutants avec la "génération de voix off", en sélectionnant parmi diverses voix AI pour expliquer clairement les avantages et comparaisons des produits. Cela garantit que votre publicité "créateur de vidéos AI" délivre un message persuasif.
4
Step 4
Exportez et Optimisez
Une fois votre publicité comparative parfaite, "exportez"-la en utilisant le "redimensionnement des ratios d'aspect et les exports" pour s'adapter à diverses plateformes. Cela garantit que votre contenu de "créateur de publicités vidéo" est superbe et fonctionne de manière optimale où que vous le partagiez.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant la Supériorité des Produits

Créez des vidéos AI engageantes pour mettre en avant les comparaisons de produits et le succès client, démontrant efficacement la valeur par rapport aux alternatives.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen rationalise l'ensemble du processus de production vidéo en utilisant des outils AI avancés. Notre plateforme permet aux utilisateurs de créer du contenu engageant sans effort, transformant les scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off de haute qualité.

Puis-je générer des vidéos directement à partir d'un script avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos dynamiques directement à partir de votre script texte. Cette capacité combine de manière transparente les fonctionnalités de texte en vidéo avec des avatars AI et la génération de voix off, offrant une expérience de création de contenu très efficace.

Quelles fonctionnalités d'édition HeyGen offre-t-il pour les vidéos comparatives ?

HeyGen propose des outils d'édition en ligne robustes parfaits pour créer des vidéos comparatives convaincantes. Les utilisateurs peuvent facilement éditer des vidéos en ligne, ajouter des sous-titres, utiliser des mises en page en écran partagé et employer le redimensionnement des ratios d'aspect pour s'adapter à diverses plateformes pour leurs besoins de créateur de vidéos comparatives.

HeyGen prend-il en charge le branding et la personnalisation pour mes publicités vidéo ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets pour s'assurer que vos publicités vidéo et vidéos de marketing sur les réseaux sociaux reflètent l'identité de votre marque. Vous pouvez appliquer votre logo, vos couleurs de marque et choisir parmi divers modèles de vidéos pour créer un contenu de créateur de publicités vidéo percutant.

