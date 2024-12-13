Maîtrisez votre stratégie de vidéo publicitaire comparative
Créez rapidement des vidéos publicitaires comparatives engageantes montrant les avantages côte à côte, en utilisant la puissante fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une publicité créative de 30 secondes pour les réseaux sociaux, adaptée aux spécialistes du marketing digital et aux marques de commerce électronique, illustrant un scénario 'avant et après' où un problème courant de l'industrie est résolu par votre produit. Adoptez un style authentique de contenu généré par les utilisateurs (UGC), avec une narration naturelle et conversationnelle et une musique de fond subtile. La vidéo doit articuler une 'stratégie créative' claire en abordant directement les points de douleur. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour simplifier la création de contenu et intégrez des visuels pertinents de sa bibliothèque de médias/stock pour renforcer l'impact de la solution.
Produisez une publicité de 60 secondes sur les avantages d'un produit pour les décideurs B2B et les chefs de produit, présentant une comparaison basée sur des données de votre service par rapport aux alternatives traditionnelles. Adoptez un style visuel professionnel et autoritaire, mettant fortement en avant des 'graphiques' et 'infographies' pour illustrer les principaux indicateurs de performance et le retour sur investissement. L'audio doit consister en une voix off autoritaire, expliquant clairement les données complexes. Utilisez les Modèles & scènes de HeyGen pour établir un look poli et cohérent et utilisez des Sous-titres/légendes pour assurer l'accessibilité et renforcer les points de données clés présentés comme 'Graphiques dans les vidéos'.
Créez une vidéo publicitaire comparative concise de 15 secondes pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, en se concentrant sur une présentation rapide 'ancien vs. nouveau' ou 'concurrent vs. nous' d'une fonctionnalité ou d'un outil logiciel. Le style visuel doit être rapide, visuellement engageant, et utiliser une typographie moderne avec une musique de fond tendance pour capter rapidement l'attention. Mettez en avant la facilité de création de 'visuels' engageants pour les plateformes sociales. Exploitez le redimensionnement & les exports de format d'image de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes de réseaux sociaux et utilisez ses Modèles & scènes pour un formatage rapide et professionnel.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer ma stratégie créative pour les vidéos publicitaires comparatives ?
HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos publicitaires comparatives dynamiques en utilisant des avatars AI et des capacités de texte en vidéo, simplifiant votre stratégie créative pour des publicités créatives sur les réseaux sociaux engageantes. Vous pouvez facilement produire des visuels convaincants et des comparaisons côte à côte sans temps de production étendu.
Quels éléments visuels HeyGen peut-il intégrer dans les publicités comparatives de produits ?
HeyGen vous permet d'intégrer divers éléments visuels et graphiques dans vos publicités comparatives de produits, y compris des graphiques, des infographies et un branding personnalisé. Exploitez la vaste bibliothèque de médias et les modèles pour créer un contenu visuellement convaincant qui met clairement en avant les avantages des produits.
HeyGen peut-il aider à produire des vidéos basées sur des témoignages pour les réseaux sociaux ?
Oui, HeyGen est idéal pour créer des vidéos professionnelles basées sur des témoignages et d'autres publicités créatives sur les réseaux sociaux en transformant des scripts en vidéos soignées avec des avatars AI et des voix off. Cela simplifie considérablement le processus de création de contenu vidéo pour les réseaux sociaux, y compris le contenu qui imite le UGC.
HeyGen prend-il en charge différents formats pour la publicité vidéo comparative ?
HeyGen prend en charge divers formats vidéo pour des vidéos publicitaires comparatives efficaces, permettant des campagnes de marketing digital polyvalentes. Vous pouvez facilement créer des comparaisons professionnelles côte à côte et adapter le contenu pour différentes plateformes avec des options de redimensionnement et d'exportation de format d'image.