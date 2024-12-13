Créateur de Parcours d'Entreprise : Créez des Guides Engagés Facilement

Créez des parcours interactifs convaincants avec des voix off AI pour communiquer clairement des processus complexes.

Produisez une vidéo d'une minute destinée aux chefs de produit et aux équipes d'intégration, illustrant comment un créateur de parcours interactif peut optimiser considérablement les flux de travail. Le style visuel doit être élégant et professionnel, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les fonctionnalités clés avec une génération de voix off claire et engageante, démontrant la simplicité de créer des guides produits détaillés.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo convaincante de 90 secondes pour les équipes d'opérations et les chefs de projet, en mettant l'accent sur la transformation de processus complexes en guides étape par étape facilement compréhensibles, les transformant efficacement en manuels. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et instructif, enrichi par la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir de script pour garantir que des instructions précises sont accompagnées de sous-titres/captions de soutien pour une clarté maximale.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo complète de 2 minutes destinée aux responsables de la conformité et aux départements informatiques, soulignant comment un créateur de parcours d'entreprise facilite la création de SOP robustes tout en garantissant une sécurité de niveau entreprise. La présentation visuelle et audio doit être autoritaire et digne de confiance, en tirant parti des modèles et scènes de HeyGen pour un look cohérent et en incorporant un support de bibliothèque de médias/stock pertinent pour souligner la fiabilité et la conformité.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo concise de 45 secondes destinée aux agents de support client et aux utilisateurs finaux, démontrant la création et la distribution rapides de guides 'comment faire' pour partager efficacement des guides pour les questions courantes. Présentez cela avec un style visuel amical et accessible, en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour adapter le contenu à diverses plateformes et en employant sa génération de voix off pour des explications faciles à comprendre.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Parcours d'Entreprise

Transformez sans effort des processus complexes en guides clairs, engageants et interactifs étape par étape pour intégrer, former et soutenir votre équipe et vos clients.

1
Step 1
Créez Votre Parcours
Commencez par capturer facilement votre écran ou télécharger des médias existants pour construire les étapes fondamentales de votre parcours interactif.
2
Step 2
Ajoutez des Étapes Détaillées
Améliorez chaque segment avec des descriptions claires et des annotations visuelles, rendant vos guides intuitifs et faciles à suivre pour tout utilisateur.
3
Step 3
Optimisez pour la Clarté
Utilisez les suggestions alimentées par AI pour affiner le flux et le contenu de votre guide, garantissant que vos flux de travail sont présentés avec une clarté et un impact maximum.
4
Step 4
Partagez Votre Guide
Partagez facilement des guides via des liens publics ou intégrez-les dans vos plateformes existantes, fournissant un accès instantané à des informations vitales pour votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Procédures Complexes

.

Simplifiez les procédures d'entreprise complexes et améliorez la compréhension pour toutes les équipes avec des vidéos de parcours claires et étape par étape.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de parcours techniques et de SOP ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des processus complexes en documents de formation clairs et concis et en parcours à l'écran. Les utilisateurs peuvent générer des voix off AI professionnelles et intégrer des guides étape par étape pour optimiser les flux de travail sans effort.

HeyGen peut-il aider à créer des parcours interactifs de marque pour diverses plateformes ?

Oui, HeyGen permet la création de vidéos de parcours de haute qualité avec des contrôles de marque personnalisables, y compris les logos et les couleurs. Ces parcours interactifs peuvent être facilement partagés via des liens publics pour éduquer et engager efficacement votre audience.

Quelles fonctionnalités de sécurité HeyGen offre-t-il pour les données sensibles dans les vidéos de parcours ?

HeyGen priorise la sécurité de niveau entreprise pour vos données, offrant des capacités pour masquer les informations sensibles dans vos vidéos de parcours. Cela garantit que vos documents de formation et guides précieux restent sécurisés tout en étant partagés sur la plateforme AI de flux de travail.

HeyGen fournit-il des suggestions alimentées par AI pour améliorer le contenu des parcours ?

Absolument, HeyGen, en tant que créateur de parcours d'entreprise leader, intègre des suggestions alimentées par AI pour vous aider à créer un contenu plus efficace et engageant. Cela inclut l'utilisation d'avatars AI et d'autres fonctionnalités pour optimiser les flux de travail et transformer les processus en manuels convaincants.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo