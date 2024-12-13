Créateur de Parcours d'Entreprise : Créez des Guides Engagés Facilement
Créez des parcours interactifs convaincants avec des voix off AI pour communiquer clairement des processus complexes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo convaincante de 90 secondes pour les équipes d'opérations et les chefs de projet, en mettant l'accent sur la transformation de processus complexes en guides étape par étape facilement compréhensibles, les transformant efficacement en manuels. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et instructif, enrichi par la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir de script pour garantir que des instructions précises sont accompagnées de sous-titres/captions de soutien pour une clarté maximale.
Développez une vidéo complète de 2 minutes destinée aux responsables de la conformité et aux départements informatiques, soulignant comment un créateur de parcours d'entreprise facilite la création de SOP robustes tout en garantissant une sécurité de niveau entreprise. La présentation visuelle et audio doit être autoritaire et digne de confiance, en tirant parti des modèles et scènes de HeyGen pour un look cohérent et en incorporant un support de bibliothèque de médias/stock pertinent pour souligner la fiabilité et la conformité.
Imaginez une vidéo concise de 45 secondes destinée aux agents de support client et aux utilisateurs finaux, démontrant la création et la distribution rapides de guides 'comment faire' pour partager efficacement des guides pour les questions courantes. Présentez cela avec un style visuel amical et accessible, en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour adapter le contenu à diverses plateformes et en employant sa génération de voix off pour des explications faciles à comprendre.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Rationalisez la Création de Guides de Formation.
Rationalisez la création de guides de formation et de cours éducatifs pour transférer efficacement les connaissances.
Améliorez l'Engagement de la Formation.
Boostez l'engagement et la rétention de la formation des employés en transformant les flux de travail en vidéos interactives alimentées par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de parcours techniques et de SOP ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des processus complexes en documents de formation clairs et concis et en parcours à l'écran. Les utilisateurs peuvent générer des voix off AI professionnelles et intégrer des guides étape par étape pour optimiser les flux de travail sans effort.
HeyGen peut-il aider à créer des parcours interactifs de marque pour diverses plateformes ?
Oui, HeyGen permet la création de vidéos de parcours de haute qualité avec des contrôles de marque personnalisables, y compris les logos et les couleurs. Ces parcours interactifs peuvent être facilement partagés via des liens publics pour éduquer et engager efficacement votre audience.
Quelles fonctionnalités de sécurité HeyGen offre-t-il pour les données sensibles dans les vidéos de parcours ?
HeyGen priorise la sécurité de niveau entreprise pour vos données, offrant des capacités pour masquer les informations sensibles dans vos vidéos de parcours. Cela garantit que vos documents de formation et guides précieux restent sécurisés tout en étant partagés sur la plateforme AI de flux de travail.
HeyGen fournit-il des suggestions alimentées par AI pour améliorer le contenu des parcours ?
Absolument, HeyGen, en tant que créateur de parcours d'entreprise leader, intègre des suggestions alimentées par AI pour vous aider à créer un contenu plus efficace et engageant. Cela inclut l'utilisation d'avatars AI et d'autres fonctionnalités pour optimiser les flux de travail et transformer les processus en manuels convaincants.