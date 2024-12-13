Créateur de Vidéos sur les Valeurs de l'Entreprise : Mettez en Avant Votre Culture
Créez facilement des vidéos captivantes sur la culture d'entreprise en utilisant nos modèles personnalisables.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une 'vidéo marketing' élégante de 30 secondes pour les clients B2B et les partenaires industriels, mettant en avant nos 'valeurs d'entreprise' fondamentales avec un style visuel professionnel et épuré, souligné par une musique de fond d'entreprise sophistiquée. En tirant parti des 'Modèles & scènes' de HeyGen, assemblez facilement des visuels convaincants à partir d'un script converti via la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script', garantissant un message poli et percutant sur notre engagement et notre éthique.
Produisez une pièce de 'communication interne' de 60 secondes pour les employés à distance, mettant en avant une étape clé de l'entreprise avec un style visuel engageant, amical et informatif, accompagné d'une narration claire et concise. Intégrez des visuels pertinents de la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' pour enrichir la narration, et garantissez l'accessibilité pour tous les spectateurs en activant les 'Sous-titres/captions' automatiques dans HeyGen, en faisant une solution complète de 'plateforme de création vidéo'.
Créez une 'vidéo pour les réseaux sociaux' dynamique de 15 secondes visant à engager les abonnés du grand public, annonçant une mise à jour rapide ou un conseil avec un style visuel vibrant et accrocheur, accompagné d'une musique tendance et entraînante. Adaptez facilement la vidéo pour diverses plateformes en utilisant la fonctionnalité 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' de HeyGen, générant rapidement ce court-métrage percutant grâce à ses capacités efficaces de 'générateur de vidéo AI'.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation sur les Valeurs & l'Intégration.
Créez des vidéos engageantes pour intégrer efficacement les valeurs de l'entreprise dans les modules de formation et les programmes d'intégration, renforçant la compréhension et la rétention des employés.
Inspirez avec des Histoires Axées sur les Valeurs.
Produisez des vidéos motivantes qui articulent et célèbrent clairement les valeurs fondamentales de l'entreprise, favorisant une culture d'entreprise forte, unifiée et positive.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les entreprises à créer des vidéos marketing convaincantes ?
HeyGen permet aux entreprises de produire rapidement et efficacement des vidéos marketing convaincantes en utilisant des modèles personnalisables et des avatars AI réalistes. Transformez vos scripts en histoires visuelles dynamiques qui captent l'attention du public et transmettent efficacement votre message de marque.
HeyGen propose-t-il des outils pour développer des vidéos engageantes sur la culture d'entreprise et le recrutement ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer facilement votre logo et vos couleurs de marque dans les vidéos sur la culture d'entreprise et le recrutement. Utilisez nos modèles personnalisables pour refléter votre identité unique, rendant votre narration à la fois authentique et professionnelle.
Quelle est la facilité de générer divers types de contenu vidéo avec la plateforme de HeyGen ?
La plateforme intuitive de HeyGen rend la création de contenu vidéo divers incroyablement facile, des vidéos marketing aux communications internes. Il vous suffit d'entrer votre texte pour notre fonctionnalité de texte en vidéo, de sélectionner parmi des modèles personnalisables, et de laisser le générateur de vidéo AI donner vie à votre vision instantanément.
Quelles fonctionnalités avancées HeyGen utilise-t-il pour améliorer la narration vidéo à diverses fins ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et de puissantes capacités de texte en vidéo pour élever votre narration à travers tous les types de vidéos. Avec la génération de voix off professionnelle et les sous-titres automatiques, vous pouvez créer des récits percutants et des vidéos pour les réseaux sociaux facilement et professionnellement.