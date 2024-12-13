Générateur de Vidéos sur les Valeurs de l'Entreprise : Créez des Vidéos d'Équipe Engagantes
Créez facilement des vidéos convaincantes sur la culture d'entreprise avec notre générateur de vidéos IA, en utilisant une voix off IA puissante pour un message authentique.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo dynamique de 60 secondes sur la culture d'entreprise conçue pour les employés actuels, mettant en scène des avatars IA diversifiés racontant les succès de l'équipe dans un style visuel engageant et convivial, avec un script facilement transformé en vidéo grâce à la fonction Texte-en-vidéo de HeyGen, soulignant l'essence d'une culture d'entreprise moderne.
Une vidéo de storytelling d'entreprise percutante de 30 secondes attend d'être produite, parfaite pour les clients et partenaires, où un accomplissement clé de l'entreprise est mis en avant avec des visuels dynamiques issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, présentée dans un style concis et professionnel et enrichie de sous-titres pour une accessibilité large.
Créez une vidéo de recrutement innovante de 50 secondes pour les diplômés universitaires, mettant en avant l'approche à la pointe de l'entreprise avec un design visuel élégant et avant-gardiste et une génération de voix off professionnelle, optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de format d'image de HeyGen, exploitant sa puissance en tant que générateur de vidéos IA.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Renforcez l'Engagement des Employés envers les Valeurs.
Augmentez la compréhension et la rétention des valeurs de l'entreprise grâce à des vidéos de formation interactives et engageantes générées par l'IA pour les audiences internes.
Inspirez avec des Récits sur les Valeurs Fondamentales.
Générez des vidéos puissantes et motivantes pour articuler clairement et célébrer les valeurs et la mission uniques de votre organisation, favorisant un sentiment de but.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il le storytelling d'entreprise convaincant grâce à la génération de vidéos IA ?
HeyGen sert de moteur créatif puissant, permettant aux entreprises de produire des vidéos de haute qualité pour le storytelling d'entreprise. Notre plateforme utilise une technologie avancée de générateur de vidéos IA pour transformer les scripts en récits engageants sans effort.
Quelles options de personnalisation de marque sont disponibles lors de la création de vidéos sur les valeurs de l'entreprise avec HeyGen ?
HeyGen permet une personnalisation de marque étendue pour vos projets de vidéos sur les valeurs de l'entreprise, assurant la cohérence avec votre identité de marque. Vous pouvez facilement incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des polices spécifiques, faisant de HeyGen un véritable générateur de vidéos sur les valeurs de l'entreprise.
HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos engageantes sur la culture d'entreprise en utilisant des modèles ?
Absolument ! HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos professionnels spécialement conçus pour la production de vidéos sur la culture d'entreprise. Ces modèles simplifient le processus créatif, permettant une génération rapide de vidéos dynamiques sur la culture d'entreprise.
Comment les avatars IA et les capacités de voix off IA de HeyGen améliorent-ils la production créative de vidéos ?
Les avatars IA innovants de HeyGen et les fonctionnalités de voix off IA réalistes permettent aux utilisateurs de donner vie aux scripts, faisant de HeyGen un moteur créatif puissant pour la production de vidéos. La fonctionnalité texte-en-vidéo assure un flux de travail fluide et efficace du concept à la sortie finale.