Boostez l'Engagement avec Votre Créateur de Vidéos d'Actualités d'Entreprise
Créez facilement des annonces d'entreprise professionnelles et des vidéos de formation sur mesure avec des Modèles & scènes personnalisables.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo produit nette de 45 secondes mettant en avant une nouvelle fonctionnalité, ciblant les clients potentiels avec une présentation propre et professionnelle. La vidéo doit adopter un style visuel épuré et minimaliste, se concentrant sur des démonstrations claires avec une musique de fond discrète, soulignant la puissance de la création vidéo par IA. Incorporez un "Avatar IA" expressif pour narrer les avantages de la fonctionnalité, en veillant à ce que toutes les informations clés soient accessibles via des "Sous-titres/légendes" pour une portée plus large.
Produisez une vidéo d'entreprise inspirante de 60 secondes qui articule les valeurs et la culture de l'entreprise, destinée aux candidats et aux parties prenantes cherchant des informations sur l'environnement de travail. L'esthétique doit être chaleureuse et authentique, avec des séquences réelles et diverses et une bande sonore orchestrale motivante, adaptée aux vidéos sur les réseaux sociaux. Exploitez les "Modèles & scènes" variés de HeyGen pour établir une apparence professionnelle, en enrichissant le récit avec des visuels convaincants de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock".
Créez une vidéo de conseil rapide de 30 secondes sur l'optimisation des flux de travail, destinée aux utilisateurs existants ou aux nouveaux employés dans le cadre d'une série de vidéos de formation. Le style visuel et audio doit être clair, concis et instructif, utilisant des graphiques simples et une voix off calme et autoritaire pour guider les spectateurs à travers les étapes. En tant que créateur de vidéos d'entreprise, assurez-vous que le produit final est polyvalent en utilisant la "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour différentes plateformes, et améliorez la clarté avec une "Génération de voix off" précise.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Vidéos d'Actualités d'Entreprise Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des mises à jour vidéo captivantes pour les plateformes sociales, assurant une portée et un engagement plus larges pour les actualités de votre entreprise.
Améliorez la Communication Interne et la Formation avec des Vidéos IA.
Améliorez la compréhension et la rétention des employés concernant les annonces importantes de l'entreprise et le contenu de formation grâce à des vidéos dynamiques propulsées par l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il répondre à mes besoins en matière de création de vidéos d'entreprise ?
HeyGen permet aux entreprises de créer facilement des vidéos d'entreprise professionnelles et des vidéos marketing engageantes. Exploitez les capacités avancées de création vidéo par IA pour transformer des scripts en contenu visuel captivant, idéal pour les communications internes ou les campagnes externes.
HeyGen propose-t-il des Avatars IA pour divers contenus vidéo ?
Oui, HeyGen propose une large gamme d'Avatars IA réalistes qui peuvent être personnalisés pour transmettre votre message. Cela améliore l'engagement de vos vidéos sur les réseaux sociaux et de vos vidéos produits sans avoir besoin de tournage traditionnel.
Qu'est-ce qui rend HeyGen un éditeur vidéo efficace pour les actualités d'entreprise ?
HeyGen simplifie la production de vidéos d'actualités d'entreprise grâce à des modèles intuitifs et un éditeur glisser-déposer. Vous pouvez rapidement générer du contenu de haute qualité en utilisant des fonctionnalités IA et une bibliothèque de médias de stock robuste, économisant ainsi du temps et des ressources considérables.
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans mes vidéos d'entreprise ?
Absolument. Les fonctionnalités de Kit de Marque de HeyGen vous permettent de télécharger votre logo et de définir des couleurs spécifiques à votre marque, garantissant que toutes vos vidéos de formation et autres productions sont alignées avec votre identité d'entreprise. Associé à un générateur de voix off IA, le message de votre marque reste cohérent et professionnel.