Produisez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux entrepreneurs technophiles cherchant à exploiter un Générateur de Vidéos AI pour une création de contenu efficace. Le style visuel doit être épuré et moderne, mettant en avant les éléments de l'interface utilisateur, tandis que l'audio conserve un ton clair et autoritaire. Démontrez comment l'éditeur intuitif de HeyGen, combiné à la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script, simplifie le processus de création de vidéos professionnelles, en soulignant l'apparence naturelle des avatars AI.

