Boostez la Stratégie de Votre Entreprise avec Notre Générateur de Vidéos AI
Créez des vidéos marketing convaincantes pour votre entreprise en transformant le texte en vidéo à partir de script en toute simplicité.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo convaincante de 60 secondes pour les responsables marketing des entreprises de taille moyenne qui ont besoin de développer leurs efforts vidéo pour votre entreprise. Adoptez un style visuel dynamique et engageant, accompagné d'une musique de fond entraînante et d'une voix off amicale et professionnelle. Montrez comment les modèles et scènes étendus de HeyGen, ainsi que le support robuste de la bibliothèque de médias/stock, permettent une personnalisation rapide et une cohérence de marque à travers diverses campagnes.
Développez une vidéo tutorielle de 2 minutes destinée aux créateurs de contenu et aux formateurs d'entreprise, mettant l'accent sur la puissance des outils d'édition AI pour une production vidéo raffinée et un branding. La présentation visuelle doit être soignée et adaptée au monde de l'entreprise, potentiellement en incorporant des éléments animés, complétée par une voix douce et éducative. Illustrez comment la génération avancée de voix off de HeyGen et les sous-titres/captions automatiques assurent l'accessibilité et une finition professionnelle pour tous leurs projets.
Concevez une vidéo promotionnelle concise de 45 secondes ciblant les chefs de produit et les équipes de vente qui nécessitent des vidéos explicatives efficaces et des performances mesurables. L'approche visuelle doit être directe et concise, avec un texte clair à l'écran et une piste audio énergique et persuasive. Mettez en avant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen, permettant d'adapter le contenu à diverses plateformes tout en suggérant le potentiel d'intégration future des capacités d'analyse pour une prise de décision éclairée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Accélérez la Production de Campagnes Publicitaires.
Produisez rapidement des publicités vidéo performantes avec AI pour amplifier la stratégie marketing de votre entreprise et atteindre efficacement un public plus large.
Renforcez la Présence sur les Réseaux Sociaux.
Créez des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux en quelques minutes pour améliorer l'empreinte numérique de votre marque et engager stratégiquement votre public cible.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de génération de vidéos AI ?
HeyGen utilise une technologie avancée de Générateur de Vidéos AI pour simplifier la création de vidéos. Les utilisateurs peuvent facilement transformer du texte en vidéos captivantes avec des avatars AI et un éditeur intuitif de glisser-déposer, réduisant considérablement le temps et l'effort de production. Nos outils d'édition AI vous permettent de créer du contenu professionnel sans effort.
Puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour ma marque ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées. Cela garantit que tout votre contenu de créateur de vidéos marketing s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise.
Quels types de contenu vidéo HeyGen peut-il m'aider à créer pour mon entreprise ?
HeyGen est un outil vidéo polyvalent pour votre entreprise, permettant la création de contenus divers tels que des vidéos marketing, des vidéos explicatives, des vidéos promotionnelles et des vidéos de formation. Notre plateforme offre de nombreux modèles et des capacités de texte en vidéo alimentées par AI pour répondre à divers besoins commerciaux.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos optimisées pour les plateformes de médias sociaux ?
Oui, HeyGen vous permet de créer facilement du contenu vidéo spécifiquement adapté à diverses plateformes de médias sociaux. Avec des options de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect, vous pouvez vous assurer que vos vidéos animées sont parfaites partout.